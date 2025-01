音を切り口に新しい健康習慣を提案！ZEXA TV「ガンマ波サウンド(TM)」活用

ゼクサバースと、ダイバーシティ&ヘルスケア領域での研究開発と事業化に取り組むピクシーダストテクノロジーズは、PxDTと塩野義製薬が共同開発した、日常生活を送りながら認知機能ケアできる可能性のある音、「ガンマ波サウンド(TM)」を活用した日本初のテレビレギュラー番組放送を開始。

ZEXA TV「ガンマ波サウンド(TM)」活用

この取組は、ゼクサバースが運営するZEXA TV(ゼクサティーヴィー)の開局記念事業の一環として制作され、ガンマ波サウンド番組放送を通じて、テレビを活用した新たな健康的ライフスタイルを提案してもらえます。

<ガンマ波サウンド(TM)について>

「ガンマ波サウンド(TM)」は、PxDTと塩野義製薬が2021年より共同で取り組んでいる研究開発の成果として生まれた技術です。

この音は、テレビやラジオなどの日常的な音声をリアルタイムに40Hz変調することで、日常生活を送りながら認知機能ケアを行う可能性を秘めています。

40Hz音は、脳の特定のリズム活動(ガンマ波)の活性化に関与することが世界的に注目されており、認知機能改善の可能性が期待されています。

ガンマ波サウンド(TM)

<ZEXA TVについて>

ZEXATVロゴ

ZEXA TVは、「Watch to Earn」というコンセプトのもと、世界初のWeb3と放送が融合した新しい放送局です。

革新的な放送体験を通じて地域活性化に貢献し、視聴者との新たなコミュニケーションの場を提供することを目指しています。

地方創生をコンセプトに、ブロックチェーン技術やNFTを活用したデジタルメディア体験を提供し、視聴者に革新的な価値をお届けします。

また、テレビを通じて新しいライフスタイルの仕組みを創造し、最先端の技術サービスを活用して視聴者の日常をより豊かにします。

従来のテレビ視聴に加えて、新しい体験を楽しめる放送局を目指しています。

新たに「Watch to Wellness」というコンセプトを加え、これまで以上に日本のお茶の間のテレビをあらゆる生活接点のフレイルケアステーションとして活用し、健康的なライフスタイルを積極的に提案しています。

同局では、健康、ダイバーシティ、エンターテインメントの各分野で多彩な番組をお届けし、視聴者の皆様の日常をより豊かに彩ることを目指しています。

<Watch to Wellnessについて>

下記ホームページを確認してください。

https://zexatv.com/gammawave/

<ガンマ波サウンド(TM)番組情報>

■番組名 :ゼクサTV開局記念 新春スペシャルドラマ「探偵事務所5」

■放送時間:毎週月〜金曜日

番組詳細についてはZEXA TVホームページを確認してください。

https://zexatv.com

探偵事務所5

<ダイバーシティメディアのコミュニティチャンネル(112ch)で放送中>

ZEXA TVは山形から開局し、その後、東北の魅力を広く伝えるため、東北6県へのエリア拡大を計画しています。

また、今後は「ガンマ波サウンド(TM)」を活用した新たな番組の企画や展開も予定しており、幅広い世代の方々やさまざまな時間帯に合わせて、より多くの視聴者の皆さまに健康的なライフスタイルを提案。

