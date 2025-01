【1週間コーデ】12／24(火)～12／28(土)最新ファッションをピックアップ♡

12/24(火)公開:慶應義塾大学三年・堤彩乃サン/20歳 (160cm)

itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-!」第344弾♡ 今週は、2024年の終わりにふさわしい、ショートアウター×ショートブーツのスタイルアップコーデを3つご紹介します♪ どれもミニ丈ボトムとのバランスが綺麗で参考にしたいものばかり! 詳しく一緒にチェックしていきましょう!

冬デートにもピッタリなふわふわオール

ホワイトがクリスマスのSpecialトピック♡

「全身をホワイトでまとめて、ガーリー&フェミニンな着こなしにしました♡ 上はファーカーディガン(Heather)と、エリのファーを取り外しができるニットカーデ(INGNI)をレイヤードしています。ボトムはSNIDELのツイードスカートで、冬っぽい素材感がポイント♪ そして、脚見せをしつつ黒のショートブーツ(ABC-MART)を合わせて、甘くなりすぎないようにバランスを意識。バッグはダミエ柄のアルマ BB(LOUIS VUITTON)にして、少し上品さを足したのもこだわりです。」

◾️ファーカーディガン / Heather

◾️ファーエリ付きニットトップス 約\5,000 / INGNI

◾️ツイードミニスカート / SNIDEL

◾️ダミエ柄ショルダーバッグ(アルマ BB) 約\300,000 / LOUIS VUITTON

◾️レースアップショートブーツ 約\6,000 / ABC-MART

◾️ヘアピン(2個セット) 約\300 / 3COINS

◾️ゴールドバングル 約\110,000 / HERMÈS

◾️三連リング(トリニティ リング) 約\200,000 / Cartier

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

12/26(木)公開:國學院大學二年・小林綺羽サン/20歳 (159cm)

ムートン×ファーニットのレイヤードで

季節感を楽しむメリハリコーデ☆

「このMURUAのムートンジャケットは、ボリューミーなフォルムがポイント♡ 中にふわふわファーニット(one after another NICE CLAUP)を合わせて、冬らしい優しげな印象に。重くなりすぎないよう少しだけお腹見せをしつつ、ボトムはシンプルな白スカート(one after another NICE CLAUP)をセレクト! ブーツはスタッズがさりげないアクセントになるし、スエードの切り替えが冬らしさをアップしてくれます。仕上げに持ったバッグ(SAMANTHAVEGA)は、持ちやすいサイズ感が◎。セットのハートチャームもお気に入りです♪」

◾️ムートンジャケット 約\18,000 / MULLER

◾️ファーニットトップス 約\4,000 / one after another NICE CLAUP

◾️ミニスカート 約\4,000 / one after another NICE CLAUP

◾️ハートチャーム付きバッグ 約\20,000 / SAMANTHAVEGA

◾️ゴールドネックレス(スマイルペンダント) / Tiffany & Co.

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

12/28(土)公開:S大学三年・阿部美鈴サン/20歳 (160cm)

ファー付きジャケット×チェック柄ミニスカで

大人ガーリーなイルミデートコーデ♡

「このファー付きブークレジャケット(tocco closet)は、ふんわりしたフォルムが可愛さ満点♪ 取り外し可能なファーや柔らかい白の色味も、お気に入りポイントです。合わせたのはSNIDELのチェック柄ミニスカで、脚を長く見せてくれるハイウエスト仕様が◎。バッグはリボンハンドルのトートバッグ(RANDA)にしてガーリーなイメージにしてみました♡ そして、足元も同じくRANDAのショートブーツ。キュッと引き締めてくれるレザーが好みだし、肌なじみ抜群のグレージュが季節感を引き立ててくれます!」

◾️ファー付きブークレジャケット 約\13,000 / tocco closet

◾️チェック柄ミニスカート 約\13,000 / SNIDEL

◾️リボンハンドルトートバッグ 約\10,000 / RANDA

◾️レザーショートブーツ 約\13,000 / RANDA

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

次は、12/31(火)~1/4(土)のコーディネートをご紹介します!

次にまとめてご紹介するのは、2025年最初を飾る新年一発目のオシャレコーデたち。トレンドのホワイトコートを主役にした、テイストの違うコーデを3つピックアップします♡ 乞うご期待ください!