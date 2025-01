携帯電話やデジタルオーディオ端末等のアクセサリー商品を手掛けるブランド「PGA」より、「Apple Watch」専用のシリコンバンドが登場!

肌ざわりの良い柔らかい素材が使われたベルトが、全5色展開されています☆

PGA「Apple Watch」シリコンバンド

価格:各1,280円(税込)

サイズ:手首周り約135 〜185mmに対応

太さ:2種類(38/40/41mm・42/44/45/49mm)

カラー:5色(ブラック・アイボリー・ベージュ・パープル・ピンク)

販売場所:Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店など

PGAより、「Apple Watch」のシリコンバンドが登場!

肌ざわりの良いやわらかい素材が使われています。

ベルトは38/40/41mmと42/44/45/49mmの2サイズで展開。

その日の気分や、コーディネートに合わせて選ぶのもおすすめです☆

ブラック

「Apple Watch」のデザインと相まって、落ち着いた印象を演出してくれる黒。

どんな服装にも合わせやすく、コーディネートを引き締めてくれます。

アイボリー

やわらかい雰囲気を演出してくれる、肌馴染みの良いアイボリー。

金具のカラーにはシルバーが使われており、落ち着いたデザインのバンドとなっています。

ベージュ

上品な雰囲気が漂うカラーで仕上げられたベージュ。

ゴールドの金具が使われた、統一感のあるデザインです☆

パープル

シックなデザインの「Apple Watch」を、上品に演出してくれる紫。

金具にはゴールドが使われた、華やかなデザインのバンドです☆

ピンク

かわいらしさあふれるピンク。

より華やかさをプラスしてくれるゴールドの金具が使われています☆

太さやカラーを、気分やコーディネートに合わせて選ぶこともできる、やわらかいシリコン素材の「Apple Watch」専用バンド。

PGAの「Apple Watch」シリコンバンドは、Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店などにて販売中です☆

