¾Æ¤­Î©¤Æ¤Î¥³¥ë¥ÍÀ¸ÃÏ¤Ë¥Á¥ç¥³¤¢¤ó¥¯¥ê¡¼¥à¡ª¸Þ½½ÎëÃã²°¡Ö¥Á¥ç¥³¤¢¤ó¥³¥ë¥Í¡×

五十鈴茶屋「大阪・阪急うめだ本店 POPUP」

赤福が手掛ける和洋菓子店「五十鈴茶屋」は、2025年1月8日(水)から2月28日(金)の期間限定で、大阪・阪急うめだ本店 地下1階 赤福売場隣にPOPUP出店します。

関西初登場「チョコあんコルネ」や、テレビで話題「あずきコルネ 和三盆クリーム」など、ここでしか味わえない商品も用意しています。

【つくりたてのコルネを関西で食べられるのは阪急うめだ本店だけ!】

会場では、関西で初めて「チョコあんコルネ」を販売。

白あんに刻んだチョコレートを混ぜ合わせたチョコあんクリームを、焼き立てのコルネ生地に贅沢に詰め込み濃厚な味わいに仕立てられています。

「あずきコルネ 和三盆クリーム」は、粒餡と上品な甘さの和三盆クリームをサクサクのコルネにたっぷり詰め込みました。

全国各地の催事でも大好評の、リピーターが絶えない人気商品です。

お昼の情報番組などでも紹介され注目を集めるコルネは、オフィスやホームパーティーのお土産としても喜ばれること間違いなし。

あずきコルネ 和三盆クリーム

【リニューアル!「燦(さん)-SUN-」いちご餅・チョコ餅】

大好評の「燦(さん)-SUN-」いちご餅・チョコ餅は、さらに美味しくなって登場。

いちご餅は、粟(あわ)入りのお餅をほのかな酸味と芳醇な香りに炊き上げたいちごあんで包んでいます。

チョコ餅は、柔らかいお餅をほろ苦くまろやかなチョコあんで包んでいます。

どちらも、あんの風味はもちろん、餅菓子としての食べ応えにもこだわりました。

コスメのような美しいパッケージは、ちょっとしたギフトにもおすすめです。

燦(さん)-SUN-いちご餅・チョコ餅

【もっちりしっとり新食感 米粉を使った和風フィナンシェ「饌(せん) SEN-azuki-」】

米粉生地にこしあんをブレンドし、あずきをちりばめて焼き上げた和風フィナンシェ「饌(せん) SEN-azuki-」は、洗練されたパッケージでちょっとした手土産にも最適です。

饌 (せん)SEN-azuki-

【赤福の手掛ける五十鈴茶屋ならでは、和菓子の技法を駆使した和洋菓子が勢ぞろい】

・紅白まんじゅう

初春の寿ぎを感じる、紅白の薯蕷(じょうよ)まんじゅう。

こしあん(紅)、粒あん(白)をしっとり蒸し上げた山芋生地で包み金箔を添えました。

シンプルな素材の中に熟練の和菓子の技術が光ります。

・餅どらやき

ふっくら焼き上げたどらやきの生地に、北海道産あずきのこしあんと、やわらかいお餅を包みました。

やわらかいお餅と上品な味わいのこしあんがふわふわのどらやきの生地と絶妙なハーモニーを奏でる逸品。

・季(とき)の羊羹 栗

栗の甘露煮入りの栗羊羹と北海道産小豆のこし餡羊羹を重ねました。

・みかん大福

みずみずしい国産みかんをまるごと使って大福にしました。

みかんの程よい酸味と白あんがよく合います。

お客様を招いての新春のティータイムや、自分だけの贅沢な時間などにご自宅でも楽しめる商品を多数取り揃え、皆様の来場をお待ちしています。

ぜひ、この機会をお見逃しなく!

※天候・交通事情等により、販売開始時間および商品内容が変更となる場合があります。

■販売商品ラインナップ

●関西初登場

チョコあんコルネ

●各地の催事で大好評

あずきコルネ 和三盆クリーム

●五十鈴茶屋の人気商品

燦(さん)-SUN- いちご餅・チョコ餅(2月上旬より販売予定)

饌(せん) SEN-azuki-

紅白まんじゅう

餅どらやき

季(とき)の羊羹 栗

みかん大福

●定番商品

赤福ぜんざい(1食入・3食入)

■出店期間:2025年1月8日(水)〜2025年2月28日(金)

■出店場所:阪急うめだ本店 地下1階 赤福店舗隣接

(大阪府大阪市北区角田町8番7号)

