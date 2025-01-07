SEVENTEENÆâ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦BSS¡Ê¥Ö¥½¥¯¥¹¥ó¡Ë¿·¶ÊMV¡ÖMAMA¡×SEVENTEENÂç¾Þ¼õ¾Þ»þ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼ÅÐ¾ì¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅö»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Þ¤ÇºÆ¸½¡×¤ÈÈ¿¶Á»¦Åþ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/07¡Û13¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤ÎSEUNGKWAN¡Ê¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¡Ë¡¢DK¡Ê¥É¥®¥ç¥à¡Ë¡¢HOSHI¡Ê¥Û¥·¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦BSS¡Ê¥Ö¥½¥¯¥¹¥ó¡Ë¤Î¿·¶Ê¡ÖCDZ¡ÎPrime time¡Ï¡×¤ÎMV¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¡¢7Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBSS¡Ê¥Ö¥½¥¯¥¹¥ó¡ËMV¥Æ¥£¥¶¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÍÌ¾½÷Í¥
BSS¤Ï1·î8Æü¤Ë2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ØTELEPARTY¡Ù¤ÇÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖCDZ¡ÎPrime time¡Ï¡×¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Î¥ª¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¤¬½Ð±é¡£¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢K-POP¼ø¾Þ¼°¡Ö2023 MAMA AWARDS¡×¤Ë¤Æ¡¢SEVENTEEN¤¬Âç¾Þ¤Î1¤Ä¡ÖAlbum of the Year¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºÝ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎºÝ¡Ö¤Ä¤¤¤ËÈà¤é¤¬¡Ä¡ª¡×¤ÈÎ¯¤áSEVENTEEN¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤À¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¡£º£²ó¤ÎMV¤Ç¤â¡¢¥«¥á¥é¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡È¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡É¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¤ÏÅö»þ¤ÈÆ±¤¸¥³¥á¥ó¥È¤«¤é»Ï¤á¡Ö¥Ö¥½¥¯¥¹¥ó¡ª¡×¤È¸Æ¤Ö¤È¡¢¶µ¼¼¤ÇÀ¸ÅÌ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä3¿Í¤Î»Ñ¤Ø¤È±ÇÁü¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î±é½Ð¤Ë¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¡ÖMAMA¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤À¡ª¡×¡ÖÅö»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBSS¡Ê¥Ö¥½¥¯¥¹¥ó¡ËMV¥Æ¥£¥¶¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÍÌ¾½÷Í¥
¢¡BSS¡ÊSEVENTEEN¡Ë¡Ö2023 MAMA¡×¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å
BSS¤Ï1·î8Æü¤Ë2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ØTELEPARTY¡Ù¤ÇÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖCDZ¡ÎPrime time¡Ï¡×¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Î¥ª¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¤¬½Ð±é¡£¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢K-POP¼ø¾Þ¼°¡Ö2023 MAMA AWARDS¡×¤Ë¤Æ¡¢SEVENTEEN¤¬Âç¾Þ¤Î1¤Ä¡ÖAlbum of the Year¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºÝ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¢¡BSS¡ÊSEVENTEEN¡Ë±é½Ð¤¬ÏÃÂê
¤³¤Î±é½Ð¤Ë¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¡ÖMAMA¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤À¡ª¡×¡ÖÅö»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
??? 2nd Single Album ¡Æ?????????¡Ç— ???(SEVENTEEN) (@pledis_17) January 5, 2025
? Track List
2025.01.08 6PM (KST) / 4AM (ET)#??? #BSS#BSS_TELEPARTY#???_??? #BSS_CBZ pic.twitter.com/tGplXMZTWU
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û