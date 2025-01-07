¡É¼·Áð¤¬¤æ¡É¤ÇÌµÉÂÂ©ºÒµ§¤ë¡¡¸î¹ñ¿À¼Ò »²ÇÒµÒ¤Ë1000¿©¤Õ¤ë¤Þ¤¦¡¡¹Åç»Ô
1·î7Æü¤Ï"¼·Áð¤ÎÆü"¤Ç¤¹¡£1Ç¯¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤òµ§¤ë"¼·Áð¤¬¤æ"¤¬¹Åç»ÔÆâ¤Î¿À¼Ò¤Ç¿¶Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸î¹ñ¿À¼Ò¤Ç¤Õ¤ë¤Þ¤ï¤ì¤¿"¼·Áð¤¬¤æ"¡£¥»¥ê¤ä¥Ê¥º¥Ê¤Ê¤É¤Î½Õ¤Î¼·Áð¤ÏÁá½Õ¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯²ê¿á¤¯¤³¤È¤«¤é¡¢¿©¤Ù¤ë¤È¼Ùµ¤¤òÊ§¤¤·ò¹¯¤Ë²á¤´¤»¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²ÇÒµÒ¤Ï¡¢°ìÇ¯¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»²ÇÒµÒ
¡Ö¤¹¤´¤¯±ö¤¬¤¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤º£Ç¯°ìÇ¯·ò¹¯¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¢£»²ÇÒµÒ
¡Ö¤¤¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×
¹Åç¸î¹ñ¿À¼Ò¤Ç¤Ï1000¿©¤òÍÑ°Õ¤·»²ÇÒµÒ¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
(2025Ç¯1·î7ÆüÊüÁ÷)