携帯電話やデジタルオーディオ端末等のアクセサリー商品を手掛けるブランド「PGA」より、「Apple Watch」専用のレザーマグネットバンドが登場!

着脱が簡単なマグネットタイプで、ベルトの太さは2種類が展開されています☆

PGA「Apple Watch」PUレザーマグネットバンド

サイズ:手首周り約135 〜 185mmに対応

太さ:2種類(38/40/41mm・42/44/45/49mm)

カラー:5色(ブラック・アイボリー・ベージュ・グレー・ピンク)

販売場所:Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店など

PGAより、「Apple Watch」のレザーマグネットバンドが登場!

簡単に着けられるマグネットタイプのバンドです。

ベルトの太さは2種類。

38/40/41mmと42/44/45/49mmの2種類が展開されています☆

ブラック

「Apple Watch」のカラーとの相性も良い黒。

金具に重厚感のあるカラーをセレクトした、シックな雰囲気を演出してくれるベルトです。

アイボリー

やわらかい雰囲気を演出してくれる、肌馴染みの良いアイボリー。

金具のカラーはシルバーです。

ベージュ

上品な印象を演出してくれるベージュ。

金具の色にピンクゴールドが採用された、統一感のあるデザインのバンドになっています☆

グレー

「Apple Watch」のデザインに溶け込むグレー。

シルバーの金具が使われた、落ち着いたデザインです。

ピンク

かわいらしい印象を与えてくれる、深みのあるピンクです。

金具にはピンクゴールドが使われた、華やかなデザインのバンドです☆

簡単につけ外しできるマグネットタイプの「Apple Watch」専用バンド。

PGAの「Apple Watch」PUレザーマグネットバンドは、Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店などにて販売中です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 着脱・長さ調整がスムーズにできる!PGA「Apple Watch」PUレザーマグネットバンド appeared first on Dtimes.