「FREEDOM WARS Remastered」変更点紹介トレーラーが公開。オリジナル版から変更・改良された項目の一部が公開
1月6日 公開
バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch/PC向けアクションゲーム「FREEDOM WARS Remastered」の変更点紹介トレーラーを1月6日に公開された。
本作は2014年に発売されたPlayStation Vita用ソフト「FREEDOM WARS」のリマスター作品。トレーラーでは、グラフィック、フレームレートの変更やバトルデザインの変更、生産・強化システム、オンラインプレイなどが紹介された。
また、新モード「大罪人モード」やカスタマイズアイテムなども公開された。【FREEDOM WARS Remastered - 変更点紹介トレーラー】
◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣- FREEDOM WARS Remastered （フリーダムウォーズ リマスター）公式 (@FWRe_Official) January 6, 2025
FREEDOM WARS Remastered
変更点紹介トレーラー、公開。
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『FREEDOM WARS』の発売から、約11年の時を経て
リマスター版として蘇る「FREEDOM WARS Remastered」。… pic.twitter.com/le1EduEdsU
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FREEDOM WARS Remastered
公式サイトがアップデート
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発売が待ち切れない咎人の皆様に向けて、
オリジナル版『FREEDOM WARS』からの変更点を詳しく記載した、「REMASTER」ページを公式サイトに追加いたしました。
「FREEDOM WARS… pic.twitter.com/yvAZo07AI0
(C)SIE/Dimps