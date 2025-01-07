【FREEDOM WARS Remastered - 変更点紹介トレーラー】
1月6日 公開

　バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch/PC向けアクションゲーム「FREEDOM WARS Remastered」の変更点紹介トレーラーを1月6日に公開された。

　本作は2014年に発売されたPlayStation Vita用ソフト「FREEDOM WARS」のリマスター作品。トレーラーでは、グラフィック、フレームレートの変更やバトルデザインの変更、生産・強化システム、オンラインプレイなどが紹介された。

　また、新モード「大罪人モード」やカスタマイズアイテムなども公開された。

【FREEDOM WARS Remastered - 変更点紹介トレーラー】

(C)SIE/Dimps