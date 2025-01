富士利商事は2025年4月13日〜4月18日に中国海南自由貿易港で開催される第五回中国国際消費品博覧会(CICPE)に向けた出展説明会を、2024年12月23日に東京都中央区で開催しました。

富士利商事「第五回中国国際消費品博覧会」出展説明会

士利商事は2025年4月13日〜4月18日に中国海南自由貿易港で開催される第五回中国国際消費品博覧会(CICPE)に向けた出展説明会を、2024年12月23日に東京都中央区で開催。

また、第二回の出展説明会は2025年1月15日に開催予定です。

今回の出展説明会には、日本全国から、観光・IT・貿易関連など幅広い業界から約30社が参加し、中国市場への進出やビジネスチャンスについて活発な意見交換が行われました。

特に中小企業からの参加が多く、博覧会への出展に高い関心が寄せられています。

出展説明会では、主催者からのオンラインによる挨拶や、海南島の魅力、博覧会の概要、出展メリットの詳細説明を行いました。

いくつか質問が寄せられており、「展示会出展に利用できる補助金等はありますか?」との質問も頂きました。

この点について、【2025年】小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)の活用可能性が案内され、多くの参加者から注目を集めました。

富士利商事株式会社では、日本企業の出展を全面的にサポートし、補助金の利用や申請方法に関する個別相談も実施予定です。

■次回出展説明会のお知らせ

第二回出展説明会:2025年1月15日(水)15:00〜17:00

定員 :約70名

開催場所 :東京都中央区八丁堀

第三回出展説明会:2025年1月21日(火)15:00〜17:00

定員 :約70名

開催場所 :東京都中央区八丁堀

第四回出展説明会:2025年1月29日(水)15:00〜17:00

定員、場所未定

出展説明会ではYouTubeライブ配信も予定しています。

博覧会の概要や出展手続き、補助金の申請に関する詳細情報も提供します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 中国市場への進出やビジネスチャンスについて意見交換!富士利商事「第五回中国国際消費品博覧会」出展説明会 appeared first on Dtimes.