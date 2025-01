リバウンドしにくい体づくりをサポート！パーソナルジム Woot!「新春キャンペーン」

「パーソナルジム Woot!(ウート)」は、六本木・池袋の各店舗にて2025年1月4日〜1月31日の期間限定で新春キャンペーンを実施中です。

パーソナルジム Woot!「新春キャンペーン」

キャンペーン期間: 2025年1月4日〜1月31日

特典内容 : マンスリープランの初月月会費が無料

・6ヶ月間の継続が条件

・6ヶ月以内に解約する場合は初月分相当の違約金が発生

定員 : 各店舗(六本木・池袋)先着10名 ※先着に達し次第終了

対象 : マンスリープラン(ペア入会・同時入会も適用可)

詳細 : https://woot.fit/news/new-year-campaign-2025

このキャンペーンでは、マンスリープランに入会された方を対象に、初月月会費が無料になる特典が用意されています。

「正月太りを解消したい」「過度な食事制限に疲れてしまった」「運動が苦手でも続けられるプログラムを探している」という方は、この新春キャンペーンを機に、パーソナルジム Woot! で健康的なダイエットを始めることができます。

■パーソナルジム Woot! について

六本木・池袋で展開しているWoot! は、パーソナルジム Bodykeを買収して誕生した新感覚のパーソナルジムです。

Bodykeで培われたノウハウやスタッフを継承しつつ、“太りにくい体を作る”をコンセプトに掲げ、「食べて痩せる」「太りにくい体質になる」ことを重視した極端な食事制限を行わずに代謝を高めるプログラムを提案します。

代表の青木 泰蔵は、かつて体重が120kgを超えていたにもかかわらず、食べることを楽しみながら約50kgの減量に成功した経験の持ち主。

そんな実体験をもとに、「食べて痩せる」ライフスタイルを実現できるダイエットメソッドを確立し、数々のボディメイクコンテストで成果を上げてきました。

また、Woot! では米国式先進医療クリニックとの提携により、採血やレントゲン、関節機能解析検査など専門的な検査もご希望に合わせて随時受けられます。

医療面からのサポートを受けながら、安全かつ確実にリバウンドしにくい理想の体づくりをサポートします。

さらにオンラインでもダイエット情報の配信や相談・アドバイスを行っているため、遠方の方や多忙な方でも、いつでもどこでも専門家のサポートを受けながら無理なく継続可能な環境を整えています。

パーソナルジム Woot!

青木 泰蔵ビフォーアフター

■代表・青木 泰蔵について

・日本初ボディメイクコンテストで初代総合優勝

・NYマンハッタンでモデル活動

・NSCAセミナー講師

・EPARK人気講師ランキング日本全国2位獲得

・Kindle本、Amazon総合ランキング1位獲得

■受賞実績(Bodykeより継承)

・ベストジムアワード 2017・2019 受賞

・家族に勧めたいパーソナルトレーニングジム 第1位 *1

・糖質制限なしパーソナルトレーニングジム 第1位 *1

・リバウンドしにくいパーソナルトレーニングジム 第1位 *1

*1 日本マーケティングリサーチ機構調べ

カウンセリング風景

トレーニング風景

■店舗概要

▼パーソナルジム Woot! 六本木

【所在地】 東京都港区六本木4-12-12 SANKOビル5F

【営業時間】 7:00〜23:00(年中無休)

【アクセス】 東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木駅」7番出口より

徒歩1分(東京ミッドタウン徒歩1分)

【店舗紹介】 https://woot.fit/locations/roppongi

▼パーソナルジム Woot! 池袋

【所在地】 東京都豊島区西池袋5-2-11 第一春谷ビル4F

【営業時間】 6:00〜24:00(年中無休)

【アクセス】 地下鉄池袋駅 C2出口より徒歩1分

【店舗紹介】 https://woot.fit/locations/ikebukuro

