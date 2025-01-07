¡Ö°ãË¡¤ÊÀ¯¼£Åª²ðÆþ¡×ÆüËÜÀ½Å´¡¦¶¶ËÜ²ñÄ¹ US¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý·×²è¤Ë¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬¶Ø»ßÌ¿Îá¤Ç ¡ÖÄü¤á¤ëÍýÍ³¤âÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡×
ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬½Ð¤·¤¿¶Ø»ßÌ¿Îá¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Ï¤¤ç¤¦²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¶¶ËÜ²ñÄ¹¤Ï¡Ö°ãË¡¤ÊÀ¯¼£Åª²ðÆþ¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢Çã¼ý·×²è¤¬ºÇÁ±¤À¤È¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÇã¼ý¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
Å´¹Ý¥á¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅÁÅý´ë¶È¤ÎÇã¼ý¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿º£²ó¤ÎÇã¼ý·×²è¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Î¶¶ËÜ²ñÄ¹¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÇã¼ý·×²è¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀ½Å´¡¡¶¶ËÜ±ÑÆó ²ñÄ¹
¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Î°ãË¡¤ÊÀ¯¼£Åª²ðÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢CFIUS¡ÊÂÐÊÆ³°¹ñÅê»ñ°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Î¿³ºº¼êÂ³¤¤âÅ¬Àµ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢º£²ó¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅþÄì¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÊÆ¹ñ¤Î»ö¶È¿ë¹Ô¤ò·è¤·¤ÆÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Äü¤á¤ëÍýÍ³¤âÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡×
¶¶ËÜ²ñÄ¹¤Ï²ñ¸«¤ÇÇã¼ý·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤¬¶¥ÁèÎÏ¤òÊÝ¤ÄºÇÁ±¤ÎÊýË¡¡×¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·×²è¤ò¡ÖÄü¤á¤ëÍýÍ³¤â¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀ½Å´¤Ï¤ª¤È¤È¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅ´¹Ý¥á¡¼¥«¡¼¤È¶¥¤Ã¤Æ¡¢¶¥¹ç¤ÎÇÜ¤ÎÃÍÃÊ¡¢¤ª¤è¤½2Ãû±ß¤ÇUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÅýÎÎÁªµó¤È½Å¤Ê¤ê¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÀ¯¼£Åª¤ÊÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¡£º£·î3Æü¤Ë¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬Çã¼ý¤Î¶Ø»ßÌ¿Îá¤ò½Ð¤¹»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤ÈUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ï¶¦Æ±¤Ç¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ê¤É¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤Æ¿³ºº¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òµá¤á¤ë¤Ê¤É¤ÎÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀ½Å´¡¡¶¶ËÜ±ÑÆó ²ñÄ¹
¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤È¤Ã¤¯¤ÎÀÎ¤Ë¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤Ï¤³¤ì¤ò¾µÇ§¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤¿¡×
¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Ï¤¤Î¤¦¹¹¿·¤·¤¿SNS¤Ç²þ¤á¤Æ¡Ö´ØÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ï¡¢¤è¤ê¼ý±×ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼º£¡¢ÇäµÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤«?¡×¤ÈÇã¼ý¤òË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ½ÃÇ¤òÁÊ¤¨¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎºÛÈ½¡¢²ñ¸«¤Ç¶¶ËÜ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¾¡ÁÊ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤ë¸«¹þ¤ß¤ä´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ³Î¤ÊÏÃ¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¡¢¤É¤¦Å¸³«¤¹¤ë¤Î¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºßÂð°åÎÅ,
Ê©ÃÅ,
Åìµþ,
ÃÖ¾²¹©»ö,
³¤,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¾åÅÄ,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÇÛÀþ