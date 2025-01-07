TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

»Ù»ýÎ¨¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ê¥À¤Î¥È¥ë¥É¡¼¼óÁê¤¬µ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢¼óÁê¤ò¼­Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥«¥Ê¥À¡¡¥È¥ë¥É¡¼¼óÁê
¡ÖÅÞ¤¬¼¡¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÁª½Ð¤·¤¿¸å¡¢»ä¤ÏÅÞ¼ó¤È¼óÁê¤ò¼­Ç¤¤·¤Þ¤¹¡×

¥«¥Ê¥À¤Î¥È¥ë¥É¡¼¼óÁê¤Ï6Æü¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢¼óÁê¤ÈÍ¿ÅÞ¡¦¼«Í³ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤ò¼­Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¼«Í³ÅÞ¤¬¼¡´ü¼óÁê¤òÁª¤ÖÁªµó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£

¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï¡¢10·î¤Þ¤Ç¤ËÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥ë¥É¡¼»á¤Ï¡Ö»ä¤ÏÁªµó¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥È¥ë¥É¡¼»á¤Ï2015Ç¯¤Ë¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢9Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¹´üÀ¯¸¢¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êª²Á¹âÆ­¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê»Ù»ýÎ¨¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¿ÅÞÆâ¤«¤é¤â¼­Ç¤¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£