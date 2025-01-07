¡Ö12Ç¯¤Ë1²ó ÅÔµÄÁª¤È»²µÄ±¡Áªµó¤¬Æ±¤¸Ç¯¤Ë¡£ÁíÎÏ¤ò·ë½¸¡×¼«Ì±ÅÞ¡¦»Å»ö»Ï¤á¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤¬ÅÔµÄÁª¡¦»²±¡Áª¾¡Íø¤Ø·ëÂ«¸Æ¤Ó¤«¤±
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¿·Ç¯¤Î»Å»ö»Ï¤á¤Î²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï²Æ¤ÎÅìµþÅÔµÄÁª¤ä»²±¡Áª¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¤Æ·ëÂ«¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö12Ç¯¤Ë1²ó¡¢ÅÔµÄÁª¤È»²µÄ±¡Áªµó¤È¤¬Æ±¤¸Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¤è¤¤ÆüËÜ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Í³Ì±¼çÅÞ¡¢ÁíÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡×
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢ÅÔµÄÁª¤ä»²±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÞÆâ¤Î·ëÂ«¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¾å¤Ç¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÇ¼ÆÀ¤È¶¦´¶¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤áÀ¿¿´À¿°Õ¡¢Á´ÎÏ¤ÇÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¤±¤µ¡¢¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤È¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤¬ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ªÎ»¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎºäËÜ¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ïº£·î24Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¡¢2025Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡ºäËÜÅ¯»Ö ¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹
¡ÖÍ¿ÅÞ¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¹ñ²ñ±¿±Ä¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£¤È¤ê¤ï¤±Åö½éÍ½»»¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¡£¤³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
°ìÊý¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ´´»öÄ¹¤Ï¡¢¼«¸øÎ¾ÅÞ¤Î´´Éô¤é¤¬º£·î13Æü¤«¤é15Æü¤ÎÆüÄø¤ÇÃæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüÃæ¤ÎÍ¿ÅÞ¸òÎ®¶¨µÄ²ñ¤ÎºÆ³«¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤äÀ¯ÉÜ¹â´±¤é¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£