¼ÐÎ¤³Ù¤ÇÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¤¬ÁøÆñ¤«¡¡ÅÐ»³¸ý¤Ø¸þ¤«¤¦ÎÓÆ»¤Ë¥ì¥ó¥¿¥«ー¤òÊüÃÖ¡ÄÏ¢Íí¤È¤ì¤º¡¡ËÌ³¤Æ»
1·î6Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¼ÐÎ¤·Ù»¡½ð¤Ë¡Ö¼ÐÎ¤³Ù¤Ë¸þ¤«¤¦ÎÓÆ»¤Ë¥ì¥ó¥¿¥«ー¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ー¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔºß½»¤ÎÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢¸½ºß¤âÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Ë½»¤àÃËÀ¤Î²ÈÂ²¤«¤é¤â¡ÖÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÎÎ»ö´Û¤òÄÌ¤¸¤Æ·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤«¤é¡ÖÃËÀ¤Ï»³ÅÐ¤ê¤¬¼ñÌ£¡×¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤¬ÁøÆñ¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢»³³Ùµß½õÂâ6¿Í¤¬¼ÐÎ¤³Ù¤ËÆþ¤ê¡¢ÃËÀ¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Ë¤è¤ë¼ÐÎ¤³Ù¤Ø¤ÎÆþ»³·×²è½ñ¤ÎÆÏ½Ð¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬1¿Í¤Ç»³¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É·Ð°Þ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£