ÅÏÊÕ¤¨¤ê¤¬¸ì¤ë¡ÖÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¸Å´õµÇ°¸ø±é¡×¤È¡¢Áê¼¡¤¤¤Ç¼º¤Ã¤¿¡ÖÊì¿Æ¡×¤È¡ÖÊì¹»¡×¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤
70ºÐ¤Ë¤·¤Æ2ºîÆ±»þÏ¢Â³¾å±é
¡¡·àºî²È¡¦±é½Ð²È¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕ¤¨¤ê¤¬¡¢1·î5Æü¤Ë¡¢¸Å´õ¡Ê70ºÐ¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×¡Ö·ß¤è¡ª»ä¤Î¼ê¤Ë¾è¤ì¡×¤Î2ºî¤òÆ±»þÏ¢Â³¾å±é¤¹¤ë¸ø±é¤¬¡¢1·î8Æü¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤ÎËÜÂ¿·à¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¿¤«¤é²¿¤Þ¤Ç¡ÖÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡×¤Î2ºîÏ¢Â³¾å±é!!
¡Ö23ºÐ¤Î¤È¤¤Ë·àÃÄ3¡Ê¤µ¤ó¤¸¤å¤¦¤Þ¤ë¡Ë¤ò´úÍÈ¤²¤·¤Æ°ÊÍè¡¢º£²ó¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¸ø±é¤Ç¤¹¡£2ËÜ¤òÆ±»þÏ¢Â³¾å±é¤¹¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¡£2ËÜ¤È¤â¡¢À¸±éÁÕ¤¬Æþ¤ë²»³Ú·à¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¤Ï15Ê¬¤ÎµÙ·Æ¤òÆþ¤ì¤Æ¾å±é»þ´Ö3»þ´Ö¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤â½é¤á¤Æ¡£½Ð±é¼Ô¤ÏÁ´Éô¤Ç40¿ÍÁ°¸å¡¢¤³¤ó¤ÊÂç¿Í¿ô¤Î¼Çµï¤â½é¤á¤Æ¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤âÊ¿Æü¤Ï10,000±ß¡¢ÅÚÆü¤Ï11,000±ß¡£Âç¤¬¤«¤ê¤Ê¸ø±é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤ó¤ÊÃÍÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ê¡ö³ØÀ¸¡¦ÅöÆü°ú´¹¤Ê¤ÉÎã³°¤¢¤ê¡Ë
¡¡¤È¡¢ÅÏÊÕ¤¨¤ê¼«¿È¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤ÈÈ¿Àï¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÉñÂæ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃË½÷Æ±¸¢¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤·¡¢ÀïÁè¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ä¥¬¥¶¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Àï²Ð¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÍÞ°µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤òÉÁ¤¯¤³¤Î2ºî¤ò¡¢¿ÈÂÎ¤¬¤¦¤´¤¯¤¤¤Þ¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÀÖ»ú³Ð¸ç¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¼«Âð¤òÇä¤êÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡¸Å´õ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×¤Ï2003Ç¯¤Ë¡¢²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤ÈÀÄ»³±ß·Á·à¾ì¤Ç½é±é¤µ¤ì¤¿¡Ê´ë²è½¸ÃÄ¡Ö±§ÃèÆ²¡×¸ø±é¤È¤·¤Æ¡Ë¡£2007Ç¯¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹3¡Ê¤µ¤ó¤¸¤å¤¦¤Þ¤ë¡Ë¸ø±é¤È¤·¤ÆºÆ±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¼ÏÂ39Ç¯¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÇ¯¤Î²£ÉÍ¡£ÂçÀµ12Ç¯¤Î´ØÅìÂç¿ÌºÒ¡£¾¼ÏÂ49Ç¯¤ÎÀÄ»³Æ±½á²ñ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡£¾¼ÏÂ60Ç¯¤Î¿ÀÄÅÅç¡£¾¼ÏÂ64Ç¯¤ÎÃÓÂÞ¡£¤½¤·¤ÆÆ±½á²ñ¥¢¥Ñ¡¼¥È¼è¤ê²õ¤·¤ÎÆü¡Ä¡ÄÀï¸å¡¢¾«ÉØ¤È¤·¤ÆÆ¯¤«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»þÂå¤ËËÝÏ®¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´õË¾¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸¤È´¤³¤¦¤È¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Ï·½÷¤¿¤Á¤¬½»¤à¸Å¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÌ¾ºî¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¢¸ÍÀî¾»»Ò¤Î¡ØÂç¤¤¤Ê¤ë¸¸±Æ¡Ù¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö·ß¤è¡ª»ä¤Î¼ê¤Ë¾è¤ì¡×¤Ï¡¢2017Ç¯½é±é¤ÎºîÉÊ¡£2020Ç¯¤ËºÆ±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¾·àÃÄ¤Î¾å±é¤ò½ü¤¯¤È¡¢ÅÏÊÕ¼«¿È¤Ë¤è¤ë½é¤á¤Æ¤ÎºÆ±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï¡¢¤¢¤ëÃÏÊý¤ÎÏ·¿Í²ð¸î»ÜÀß¡£¤½¤³¤ËÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ëÇ§ÃÎ¾É¤ÎÊì¤òË¬¤Í¤Æ¡¢Åìµþ¤Ç40Ç¯°Ê¾å¤â±é·à¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤¬¡¢¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«Éñ¤¤¤ËË¬¤ì¤ë¡£¤À¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ëµ¬Â§¤ÇÇû¤é¤ì¤¿´Ä¶¤Ë¡¢Ì¼¤Ï²×Î©¤Ä¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎÆ±À¤Âå¤ÎÆþ½ê¼Ô¤Î½÷À¤ä¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤¿¤Á¤¬²áµî¤ò¸ì¤ê½Ð¤¹¤È¡Ä¡Ä¼Â¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤Ï40Ç¯Á°¤Ë²ò»¶¤·¤¿·àÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ·Î¸Å¾ì¤ÎÇÑ¹©¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë²ò»¶Ä¾Á°¤Ë¾å±é¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ÉñÂæ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤ËÊì¤â¡¢¤½¤Î·àÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö·ß¤è¡ª¡×¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¤¨¤ê¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤òµº¶Ê²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·àÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¥»¥ê¥Õ¤Ê¤É¤â¡¢¤Û¤Ü¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎ¾¿Æ¤¬¡¢²ð¸î»ÜÀß¤äÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï·¿Í²ð¸î¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤³¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¼«¿È¤Î¼Çµï¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ä¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Î¼Çµï¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¡¢60Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç±é·à¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¹Í¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇºÆ±é¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·Î¸Å¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î15Æü¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢
¡Ö¤½¤ÎÁ°Æü¡¢14Æü¤¬Êì¤ÎÁò¼°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆÍÇ¡¡¢ÅÏÊÕ¤¨¤ê¤¬¡¢¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÊì¡×¤Î»à¤È¡ÖÊì¹»¡×¤ÎÊÄ¹»
¡Ö¡Ø·ß¤è¡ª¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿Êì¤¬¡¢11·î10Æü¤Ë¡¢94ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»³·Á¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°1¤«·î¤Û¤É´íÆÆ¾õÂÖ¤¬°ì¿Ê°ìÂà¾õÂÖ¤Ç¤Ä¤Å¤¡¢¤ï¤¿¤·¤âÅìµþ¤È»³·Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤ÎËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¼Çµï¤ä·Î¸Å¤Î½àÈ÷¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«14Æü¤ËÁò¼°¤ò½ª¤¨¡¢ÍâÆü¤«¤é¤¬·Î¸Å³«»Ï¡£µã¤¯¤Ò¤Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÉã¤ò95ºÐ¤Ç¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ç¤ï¤¿¤·¤â¡È¸É»ù¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢»³·Á¸ø±é¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÊì¤Ë¤Ï´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡¼Â¤Ï¡½¡½ÅÏÊÕ¤¬¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢Êì¿Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯½©¡¢ÅÏÊÕ¤ÎÊì¹»¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÉñÂæ·Ý½Ñ³Ø±¡¡×¡½¡½ÄÌ¾Î¡ÈÉñ·Ý¡É¤¬¡¢¤³¤Î3·î¤ÇÊÄ¹»¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤°¤ËÂ´¶ÈÀ¸¤Ç³ØÄ¹¤Î±»³¿Î¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡Á¡¢¤È¡£¡ÈÉñ·Ý¡É¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
¡¡ÉñÂæ·Ý½Ñ³Ø±¡¤Ï¡¢½ªÀï¤«¤é3Ç¯ÌÜ¤Î1948¡Ê¾¼ÏÂ23¡ËÇ¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡¢Ï·ÊÞ¤Î±é·àÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤¢¤ë¡£°å»Õ¡¦Ìî¿¬Í¿¸²¤¬¡¢±é·à¤ò»Ö¤·¤Ê¤¬¤éÁáÀ¤¤·¤¿Â©»Ò¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¾µ¤·¤è¤¦¤È¡¢»äºâ¤òÅê¤¸¤ÆÀßÎ©¤·¤¿¡£½éÂå³ØÄ¹¤Ï¡¢±é·à¿Í¤Çºî²È¤Î½©ÅÄ±«¿ý¡£±é·à»¨»ï¡Ö¥Æ¥¢¥È¥í¡×¤ÎÁÏ´©ÊÔ½¸Ä¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡°ÊÍè¡¢¡ÈÉñ·Ý¡É¤Ï¡¢Â¤«¤±78Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢1Ëü5000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÂ´¶ÈÀ¸¤ò¤ª¤¯¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¿¤¤¤Þ¤µ¤³¡¢»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡¢¥Ù¥ó¥¬¥ë¡¢ÍûÎéÀç¡¢ßÀÅÄ¤á¤°¤ß¡¢±©º´´ÖÆ»É×¡¢¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¢¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¡¢¸ÞÌÚ´²Ç·¡Ê¼«¾Î¡È¥â¥°¥ê¤Î¥Ë¥»³ØÀ¸¡É¡Ë¡Ä¡Äï£¡¹¤¿¤ëÌ¾Á°¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤¨¤ê¤Ï¡¢»³·ÁÀ¾¹â¹»¤Ç±é·àÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¡È±é·à¾¯½÷¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ãæ³Ø¶µ»Õ¤À¤Ã¤¿Éã¤Ï¡¢±é·à¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ËÂçÈ¿ÂÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤È¤¦¤È¤¦ºÇ¸å¤Ë¤ÏÀÞ¤ì¤Æ¡¢¡Ø¹»Ì¾¤Ë¡È³Ø±¡¡É¤ÈÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¥¥Á¥ó¤È¤·¤¿³Ø¹»¤Ê¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç³Ø¹»¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢³Ø¹»°ÆÆâ¤ò³«¤¤¤¿¤é¡¢ºÇ½é¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÒÉñÂæ·Ý½Ñ³Ø±¡¡Ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ò·Ý½Ñ¡Ó¤È¡Ò³Ø±¡¡Ó¡ª¡¡¤³¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤ÈÉã¤âÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï»³·Á¤«¤éÅìµþ¤Þ¤Ç¡¢ÆÃµÞ¤Ç¤â6»þ´Ö¤«¤«¤ë»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£¼õ¸³¤Î¤È¤¤Ï¡¢Êì¤¬ÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÅÏÊÕ¤Ï¡¢1973Ç¯4·î¡¢¡ÈÉñ·Ý¡ÉËÜ²Ê±é·àÉô¤ÎÂè23´üÀ¸¤È¤Ê¤ë¡£ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¡¢»³·ÁÊÛ¤òÏÃ¤¹¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¸ý¤ò¤¤«¤Ê¤¤¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¤³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¼¡Âè¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¡¢Èà½÷ËÜÍè¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊºÍÇ½¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Â´¶È¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡Ö½½ÆóÌë¡×¤ÎÆ»²½¥Õ¥§¥¹¥Æ¤ò±é¤¸¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä¡Ä
¡ÖÃç´Ö¤¿¤Á¤È¡¢±é·à»¨»ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÃæ³Ø¹â¹»¤Ç¤â¡¢±é·à¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î»¨»ï¤ò¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤¬¤¤¤ë¡£ÅÏÊÕ¤Î¡ÈÉñ·Ý¡É¤ÎÆ±´üÀ¸¤Ç¡¢¸½ºß¡¢ÃÓÂÞ¤Ç¾®ÎÁÍý²°¡ÖÂä¤ÎÂä¡×¤ò±Ä¤à¡¢»³ÅÄÊÝ¤µ¤ó¤À¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤»¨»ï¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³ØÀ¸¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¶¿åË®É×¡¢¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¡¢ÍûÎéÀç¡Ä¡Äï£¡¹¤¿¤ë±é·à¿Í¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä´ó¹Æ¤Ç¡¢¥º¥é¥ê¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¡¢¥¸¥å¥ê»Ò¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£¥«¥Ã¥È¤â¥¸¥å¥ê»Ò¤Ç¤·¤¿¤è¡£¶Ã¤¯¤Ù¤³ØÀ¸¤¬¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡È¥¸¥å¥ê»Ò¡É¤È¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤¬¤Ä¤±¤¿µØÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¥¸¥å¥ê¡¼¡ÊÂôÅÄ¸¦Æó¡Ë¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¡ÖÅìµþ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥å¥ê¡¼¤È·ëº§¤¹¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¡ÈÉñ·Ý¡É¤ÏÀìÌç³Ø¹»¤À¤«¤é¡¢ËÜÍè2Ç¯À©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥å¥ê»Ò¤Ï¼«¤é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²Ê¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¡ÒÀì½¤²Ê¡Ó¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤â¤¦1Ç¯¡¢Í¾·×¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê»³ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤½¤Î3Ç¯ÌÜ¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£
±é·à¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡ÖÈ¿Àï¡×
¡Ö3Ç¯ÌÜ¤Î¡ÒÀì½¤²Ê¡Ó»þÂå¡¢¤ª¥«¥Í¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¸ø±é¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤ÎÂæËÜ¤Ç¡¢¶á¾¾Ìçº¸±ÒÌç¤òµÓ¿§¤·¤¿¡Ø¿´ÃæÅ·ÌÖÅç¡Ù¤ä¡¢Åâ½½Ïº¤µ¤ó¤Î¡Ø¾¯½÷²¾ÌÌ¡Ù¤Ê¤É¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¡ÈÉñ·Ý¡É¤Î¹Ö»Õ¤À¤Ã¤¿·óÈ¬Á±·ó¤µ¤ó¤Î±é½Ð¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÅÏÊÕ¤¨¤ê¡Ë
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÅÏÊÕ¤ÎÂæËÜ¡¦²»³Ú¡¦°áÁõ¤Ç¡Ö»þ¤Î²á¤®¤æ¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¡×¤Ê¤É¤â¾å±é¡£¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥¸¥å¥ê¡¼¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¿ÍµûÉ±¡×¤Ê¤É¤â¡£
¡¡Â´¶È¸å¤Ï¡¢·àÃÄÀÄÇÐ¤Î±é½ÐÉô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÈÉñ·Ý¡É¤ÎÆ±´üÀ¸¤À¤Ã¤¿¡¢¤â¤¿¤¤¤Þ¤µ¤³¡¢¸÷±ÊµÈ¹¾¤é¤È¡¢·àÃÄ3¡Ê¤µ¤ó¤¸¤å¤¦¤Þ¤ë¡Ë¤ò·ëÀ®¡ÊÅö½é¤Ï¡Ö2¡Ê¤Ë¤¸¤å¤¦¤Þ¤ë¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£°Ê¸å¡¢ÅÏÊÕ¤¨¤ê¤Ï¡¢·àºî²È¡¦±é½Ð²È¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ±é·à³¦¤ò¡ÈÇúÁö¡É¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸¶ÅÀ¤¬¡¢ÉñÂæ·Ý½Ñ³Ø±¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡ÈÉñ·Ý¡É»þÂå¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£ºî¡¢±é½Ð¡¢ºî¶Ê¡¢Èþ½Ñ¡¢°á¾Ø¡¢¥Ñ¥ó¥ÕÊÔ½¸¡Ä¡ÄÁ´Éô¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤â¡¢¤ª¤Ê¤¸¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÉñ·Ý¡É¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ÊÄ¹»¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢À¸ÅÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤â¤¦¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢Êì¿Æ¤âÊì¹»¤â¼º¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ÅÏÊÕ¤¨¤ê¤Ï¡¢¸Å´õµÇ°2ºîÏ¢Â³¸ø±é¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤ï¤¿¤·¼«¿È¤â¡¢70ºÐÄ¾Á°¤Ç¡È¸É»ù¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤«¤Í¤Æ¡¢ÀïÁè¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï½÷À¤À¤±¤À¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤À¤ËÀï²Ð¤ÏÀä¤¨¤º¡¢À¸¤¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢±é·à¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¿ÏÂ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤¿¤Á¤¬´î¤Ö´é¤ò¸«¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢¤³¤Î2ºî¤ò¾å±é¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÏÊÕ¤Î»×¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¡¢¹ë²ÚÇÐÍ¥¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£ÌÚÌî²Ö¡¢»°ÅÄÏÂÂå¡¢¹õÅç·ëºÚ¡¢±§³á¹ä»Î¡¢¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ¡¢¼¼°æ¼¢¡¢¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥°¥é¥Ö¡Ä¡Ä¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÅÏÊÕ¤¨¤êºîÉÊ¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇÐÍ¥¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿ô¡¢Ìó40¿Í¡£¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¹Í¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤äÌò¤ò¡¢¿·¤¿¤Ë½ñ¤Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢2ºî¤È¤â¡¢Á°²ó¤Î¤Þ¤Þ¤ÎºÆ±é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤ï¤Ð¡È¥Ë¥å¡¼¡¦¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Á°¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢¿·¤¿¤Ê»×¤¤¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤«¤Ä¤ÆÅÏÊÕ¤Ï¡¢¼«Ãø¡Ø¤¨¤ê»Ò¤ÎËÁ¸±¡¡Áá¤¹¤®¤ë¼«½öÅÁ¡Ù¡Ê2003Ç¯¡¢¾®³Ø´Û´©¡Ë¤Ç¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò»ä¤Ï±é·à¤½¤Î¤â¤Î¤¬È¿Àï¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀïÁèÈ¿ÂÐ¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢±é·à¤òºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿´¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¦¿´¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Î¡Ö¿´¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤Î¡ÖÊõ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬±é·à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ó
¡¡¸ø±é¤Ï¡¢1·î8Æü½éÆü¡Á19Æü¤Þ¤Ç¡£22Æü¤Ë¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×»³·Á¸ø±é¤¬1²ó¤¢¤ë¡£
¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
¿¹½ÅÎÉÂÀ¡Ê¤â¤ê¤·¤²¡¦¤ê¤ç¤¦¤¿¡Ë
1958Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£½µ´©¿·Ä¬µ¼Ô¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¿·Ä¬¼Ò¤Ç42Ç¯´Ö¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¡£²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÉÙ³ßÅ´²Ð¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô