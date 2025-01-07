°æ¾å¾°Ìï¡¡2024Ç¯¤ÎWBCÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨KO¾Þ¡ª¡¡6²óTKO¾¡¤Á¤Î5·î¥Í¥êÀï¡¡Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ï¥¦¥·¥¯
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê31¡áÂç¶¶¡Ë¤¬¡¢WBC¤Î2024Ç¯¡ÖKO¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡ÊÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨KO¾Þ¡Ë¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢WBC¡ÊÀ¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¾°¤ÏºòÇ¯5·î¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¸µÀ¤³¦2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÄ©Àï¼Ô¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë6²óTKO¾¡¤Á¡£½é²ó¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°Ê¹ß¤ÏÎäÀÅ¤Ë»î¹ç¤ò±¿¤ó¤Ç3ÅÙ¤Î¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹´°¾¡¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡WBC¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Ö¥Í¥ê¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢²¦¼Ô¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÈÆ°¤¤ÇÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤Î¥³¥ó¥Ü¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò·è¤á¡¢¤Ä¤¤¤Ë6²ó¤Ç¥Í¥ê¤ò»ß¤á¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£½é¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂÃ¥¼è¤«¤éÀáÌÜ¤Î10Ç¯ÌÜ¤Ë¡¢4Ëü¿ÍÄ¶¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹Îò»ËÅª1¾¡¤òµó¤²¤¿²¦¼Ô¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡°æ¾å¾°¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤Î¼õ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤Ë¤ÏWBA¡õWBC¡õWBOÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé3ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¦¥·¥¯¡Ê37¡á¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£