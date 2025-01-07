¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¿ÍÌ±¸µ¤Ï7.32Âæ¸åÈ¾¡áÃæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ
¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¿ÍÌ±¸µ¤Ï7.32Âæ¸åÈ¾¡áÃæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ
¡¡¥É¥ë¿ÍÌ±¸µ¤ÏÀáÌÜ¤Î7.3000¤òÄ¶¤¨¤¿3Æü¤Î»Ô¾ì¤«¤é¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¡¢ºòÆü¤Ï°ì»þ7.3298¤òÉÕ¤±¤¿¡¢¤½¤Î¸åÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥É¥ëÁ´ÈÌ¤Î°ì»þÅª¤ÊÇä¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ7.3120¤Þ¤ÇµÞÍî¤âÈ¿È¯¡£º£Ä«¤Ï7.3291¤Þ¤Ç¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥ë¹â¸µ°Â¤ÎÎ®¤ì¤¬·ÑÂ³¡£7.3300¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤â¤¦°ìÃÊ¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÂÐ±ß¤Ç¤Ï±ß°Â¤È¸µ°Â¤¬¸òºø¡¢21±ß50Á¬¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿ä°Ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
USDCNY¡¡7.3284¡¡CNYJPY 21.595
¡¡¥É¥ë¿ÍÌ±¸µ¤ÏÀáÌÜ¤Î7.3000¤òÄ¶¤¨¤¿3Æü¤Î»Ô¾ì¤«¤é¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¡¢ºòÆü¤Ï°ì»þ7.3298¤òÉÕ¤±¤¿¡¢¤½¤Î¸åÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥É¥ëÁ´ÈÌ¤Î°ì»þÅª¤ÊÇä¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ7.3120¤Þ¤ÇµÞÍî¤âÈ¿È¯¡£º£Ä«¤Ï7.3291¤Þ¤Ç¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥ë¹â¸µ°Â¤ÎÎ®¤ì¤¬·ÑÂ³¡£7.3300¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤â¤¦°ìÃÊ¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÂÐ±ß¤Ç¤Ï±ß°Â¤È¸µ°Â¤¬¸òºø¡¢21±ß50Á¬¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿ä°Ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
USDCNY¡¡7.3284¡¡CNYJPY 21.595