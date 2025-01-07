ÇµÌÚºä46¡ÈÎï¤·¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡ÉÇßß·ÈþÇÈ¡Ø¥ä¥ó¥Þ¥¬¡Ù½é¥½¥íÉ½»æ¡¡°µ´¬¤ÎÆ©ÌÀÈ©¤ÇÌ¥Î»
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¡Ê26¡Ë¤¬¡¢6ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù6¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£Îï¤·¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¥½¥íÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÉ½»æ¥«¥Ã¥È¡ÛÎï¤·¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦Çßß·ÈþÇÈ¤Î°µ´¬ÈþµÓ¡ª
¡¡º£¹æ¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤Î¡Ö1ºý¤Þ¤ë¤Ã¤ÈÇµÌÚºä46¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢É½»æ¤«¤éÁ´¥°¥é¥Ó¥¢¥Ú¡¼¥¸¤òÇµÌÚºä46¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·¤Ï¡¢¥«¥Ð¡¼¤Ç°µÅÝÅª¤Êµ±¤¤òÊü¤ÄÈþµÓ¤ÇÌ¥Î»¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤âÆ©ÌÀÈ©¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÈäÏª¤·¤Æ¡¢Èþ¤·¤¯2025Ç¯¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢Part.1¤Ë¤Ï4´üÀ¸¥³¥ó¥Ó¤ÎµÝÌÚÆà±÷¡õ¶âÀî¼ÓÌí¡¢Part.2¤Ë¤Ï5´üÀ¸¥³¥ó¥Ó¤Î¾®ÀîºÌ¡õ¿û¸¶ºé·î¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ³Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡´¬Æ¬¥«¥é¡¼Ì¡²è¤Ï¿·Ï¢ºÜ¡ØÌµ¿¦³ÊÆ®-¥Ë¡¼¥È¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È-¡Ù¡Ê¼ãÀ¸¿¿Ìé¡Ë¡£
¡ÚÉ½»æ¥«¥Ã¥È¡ÛÎï¤·¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦Çßß·ÈþÇÈ¤Î°µ´¬ÈþµÓ¡ª
¡¡º£¹æ¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤Î¡Ö1ºý¤Þ¤ë¤Ã¤ÈÇµÌÚºä46¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢É½»æ¤«¤éÁ´¥°¥é¥Ó¥¢¥Ú¡¼¥¸¤òÇµÌÚºä46¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·¤Ï¡¢¥«¥Ð¡¼¤Ç°µÅÝÅª¤Êµ±¤¤òÊü¤ÄÈþµÓ¤ÇÌ¥Î»¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤âÆ©ÌÀÈ©¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÈäÏª¤·¤Æ¡¢Èþ¤·¤¯2025Ç¯¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢Part.1¤Ë¤Ï4´üÀ¸¥³¥ó¥Ó¤ÎµÝÌÚÆà±÷¡õ¶âÀî¼ÓÌí¡¢Part.2¤Ë¤Ï5´üÀ¸¥³¥ó¥Ó¤Î¾®ÀîºÌ¡õ¿û¸¶ºé·î¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ³Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡´¬Æ¬¥«¥é¡¼Ì¡²è¤Ï¿·Ï¢ºÜ¡ØÌµ¿¦³ÊÆ®-¥Ë¡¼¥È¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È-¡Ù¡Ê¼ãÀ¸¿¿Ìé¡Ë¡£