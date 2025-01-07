東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、Ｓａｐｅｅｔ、アスタリスクがS高 東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、Ｓａｐｅｅｔ、アスタリスクがS高

7日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数338、値下がり銘柄数220と、値上がりが優勢だった。



個別ではＳａｐｅｅｔ<269A>、アスタリスク<6522>がストップ高。Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A>、ランディックス<2981>、パルマ<3461>、バンク・オブ・イノベーション<4393>、Ｒｅｂａｓｅ<5138>など7銘柄は昨年来高値を更新。Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>、ホットリンク<3680>、ログリー<6579>、ＪＳＨ<150A>、Ｗａｑｏｏ<4937>は値上がり率上位に買われた。



一方、フォルシア<304A>、モンスターラボホールディングス<5255>、弁護士ドットコム<6027>、フェニックスバイオ<6190>が昨年来安値を更新。ブランディングテクノロジー<7067>、トゥエンティーフォーセブン<7074>、リグア<7090>、Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、ｄｅｌｙ<299A>は値下がり率上位に売られた。



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