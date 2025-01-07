¤æ¤ë¤ó¤À¹ø¼þ¤ê¤Î°ú¤­Äù¤á¤Ë¸ú²ÌÅª¡££±Æü£³²ó¤ÇOK¡Ú¥¦¥¨¥¹¥È¤òºÙ¤¯¤¹¤ë¡Û´ÊÃ±½¬´·

¼Ì¿¿³ÈÂç


ÇöÃå¤Îµ¨Àá¡¢²ÚÔú¸«¤¨¤¹¤ëÂÎ¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤³¤½½¬´·¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ú¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥é¥¤¥¯¡¦¥¢¡¦¥Ü¡¼¥ë¡Û¡£¥´¥í¥ó¤È¾²¤òÅ¾¤¬¤ë¤À¤±¤È´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤­¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÊ¢¡¢ÇØÃæ¤ÈÁ°¸å¤«¤é°ìµ¤¤Ë°ú¤­Äù¤á¤¬³ð¤¦¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£

¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥é¥¤¥¯¡¦¥¢¡¦¥Ü¡¼¥ë




¡Ê£±¡Ë¤Ò¤¶¤ò¼«Á³¤ËÎ©¤Æ¤¿¾õÂÖ¤Ç¾²¤ËºÂ¤ê¡¢Î¾ÏÓ¤ÇÂÀ¤â¤â¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤ÇÂ­¤Î¤Ä¤ÞÀè¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë

¡Ê£²¡ËÂ©¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¤ªÊ¢¤ò±ú¤Þ¤»¤Æ¹üÈ×¤ò¸å¤í¤ËÅÝ¤·¡¢ÇØ¹ü¤ò´Ý¤á¤¿¾õÂÖ¤Ç¸åÊý¤Ë¥´¥í¥ó¤ÈÅ¾¤¬¤ë

¡Ê£³¡Ë¤ªÊ¢¤ò±ú¤Þ¤»¤¿¤Þ¤ÞÂ©¤òÅÇ¤­¤Ê¤¬¤é¡¢Á°Êý¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¡Ê£±¡Ë¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤ë

¤³¤ì¤ò¡È£±Æü¤¢¤¿¤ê£³²ó¤òÌÜÉ¸¡É¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¤­¤Á¤ó¤ÈÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¾ï¤ËÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤¿¾õÂÖ¤ò¥­¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¾²¤òÅ¾¤¬¤Ã¤¿¤È¤­¤ËÇØÃæ¤¬¾²¤Ë¥Ú¥¿¥ó¤ÈÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ï¡È²ó¿ô¤òÂ¿¤¯¤³¤Ê¤¹¤è¤ê¤â¸ÆµÛ¤ÈÆ°¤­¤Î¼Á¤¬½ÅÍ×¡É¤Ç¤¹¡£²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤Ï¸ÆµÛ¤ÈÆ°¤­¤Ë´·¤ì¤Æ¤­¤Æ¤«¤é¤Ç½½Ê¬¡£ºÇ½é¤ÏÌµÍý¤ò¤»¤ºÀµ¤·¤¤¸ÆµÛ¤È»ÑÀª¤ÇÌÜÉ¸²ó¿ô¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¤æ¤ë¤ó¤À¹ø¼þ¤ê¤ò°ú¤­Äù¤á¤Æ¡¢ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¤Û¤Ã¤½¤ê¥¦¥¨¥¹¥È¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡ã¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹´Æ½¤¡§SHIERI¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Îò£µÇ¯¡Ë¡ä

🌼Â³¤±¤ë¤Û¤É²¼Ê¢¤¬±ú¤ó¤Ç¤¤¤¯¡££±Æü£µ²ó¡Ú¹ø¼þ¤ê¤Î°ú¤­Äù¤á¤Ë¸ú¤¯¡Û´ÊÃ±½¬´·