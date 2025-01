ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キッチンにすっきりと置くことができる、ディズニーデザイン「ちょい置きに使える小さめ水切り」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ちょい置きに使える小さめ水切り」ミッキーマウス

© Disney

価格:4,990円(税込)

サイズ:幅24.2、奥行10.7、高さ13.2cm

主材:【本体】18-8ステンレス、【クッションチューブ】シリコーンゴム

付属品:クッションチューブ・1個

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーマウス」デザインの水切り。

場所をとる水切りを置きたくないときにうれしい、小さめサイズです!

水受けトレイのないシンプルなつくりなので、吸水クロスと一緒に使うのもオススメ◎

© Disney

サイドには「ミッキーマウス」のシルエットがさりげなく施されているのもポイント。

ご機嫌そうなポーズで歩いている「ミッキーマウス」がかわいいアクセントになっています☆

© Disney

食洗機に入らない食器や2人分のボトルなどを水切りするのにも便利!

下部には、すべりにくくするチューブも付いています。

シンプルなデザインでキッチンに馴染むのもうれしい。

キッチンにすっきりと置くことができる、ディズニーデザイン「ちょい置きに使える小さめ水切り」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

