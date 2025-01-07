¡Ö¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë2¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¡×¥µ¥Ã¥«¡¼£×ÇÕÃæ·Ñ¤Ç¡È¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÉÔÎÑÎ¹¹Ô¡É¤¬¥Ð¥ì¤¿¡Ö¥¨¥ê¡¼¥ÈÅÅÄÌ¥Þ¥ó¡õÇÉ¸¯¼Ò°÷¡×¤ÎËöÏ©¡½¡½2024Ç¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö
2024Ç¯¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÉôÌç¤ÎÂè3°Ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡ª¡Ê½é¸ø³«Æü 2024/03/11¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÎ¹¹Ô¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¡Ä¡ÖÉÔÎÑ¤¬¥Ð¥ì¤¿ÅÅÄÌ¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ê¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ë
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¥»¡¼¥ë¥¹À®¸ù¤ÎÊó½·¤È¤·¤Æ¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÎ¹¹Ô¡×¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥¨¥ê¡¼¥ÈÅÅÄÌ¥Þ¥ó¡£ºÊ¤Ø¤Î¥¢¥ê¥Ð¥¤¤âÍÑ°ÕºÑ¤ß¡£ÉÔÎÑÁê¼ê¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷½÷»Ò¤ÈÈà¤ÎÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦¤â¡¢¤½¤Î°¹Ô¤¬²ñ¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÊ¤Ë¤â¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È°Õ³°¤ÊÍýÍ³¡É¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡¡¸µÅÅÄÌ¥Þ¥ó¤ÎÊ¡±Ê¹ÌÂÀÏº»á¤Ë¤è¤ë¿·´©¡ØÅÅÄÌ¥Þ¥ó¤Ü¤í¤Ü¤íÆüµ¡Ù¡Ê»°¸Þ´Û¥·¥ó¥·¥ã¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²¾Ì¾¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¥¨¥ê¡¼¥ÈÅÅÄÌ¥Þ¥ó¡õÇÉ¸¯¼Ò°÷½÷»Ò¤Î¡È¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÉÔÎÑÎ¹¹Ô¡É¤Ï¤Ê¤¼¥Ð¥ì¤¿¤Î¤«¡Ä¡©¡¡¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©getty
¢¡¢¡¢¡
¤È¤Ë¤«¤¯»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¡¼¥ÈÅÅÄÌ¥Þ¥ó¡¦Èô¾¾
¡¡Èô¾¾»á¤Ï¡¢»ä¤è¤êÆþ¼ÒÇ¯¼¡¤¬1Ç¯¾å¤Î±Ä¶È¤ÎÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤¢¤ë¹ñÎ©ÂçÂ´¤Ç¡¢¤½¤ÎÂç³Ø¤Î±þ±çÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤ò²¿¤è¤ê¸Ø¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¡¤·¤¬¶¯¤¯¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¡£¾å»Ê¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤â¤¹¤³¤Ö¤ëÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤âÈô¾¾¤ò¸«½¬¤¨¤è¡×¡ÖÈô¾¾ÀèÇÚ¤ÎÄÞ¤Î¹¤¤¢¤«¤Ç¤âÀù¤¸¤Æ°û¤ó¤À¤é¤É¤¦¤À¡×¡ÖÈô¾¾·¯¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò¤è¡Á¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ª¤¯¤ó¤À¤¾¡×¡Ä¡Ä¾å»Ê¤¿¤Á¤«¤é¡¢²¿ÅÙ¤½¤ÎÌ¾Á°¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ÆÀâ¶µ¤ò¤¯¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤â¤¹¤³¤Ö¤ëÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¾Ð´é¤Ç¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀú¤ê¤ò¤¯¤é¤¦¤Î¤Ï¡¢Èà¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¡¢¤Ä¤Þ¤ê»ä¤¿¤Á¤Ê¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤¤¤Ã¡¢Ê¡±Ê¡¢ÌÀÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤è¡ª¡×¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤Í¡¼¤Î¤«¡ª¡×
¡¡¡È¾å¡É¤Ë¤Ï¤ª¤Ü¤¨¤á¤Ç¤¿¤¤Èô¾¾»á¤Ï¡¢¡È²¼¡É¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Î´²ÍÆ¤µ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤À¤±²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¡¢»ØÆ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤â¤Ê¤¤¡£²¾ÌÌ¤Î²¼¤Î´é¤Ë»ä¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°¦¿Í¤È¤Î¡È¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÉÔÎÑÎ¹¹Ô¡É
¡¡¤¢¤ëÇ¯¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¤Î¹¹ðÏÈ¤ò¡¢Èô¾¾»á¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É³Æ¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¼ê¤Î¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹¹ðÏÈ¥»¡¼¥ë¥¹¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Î±Ä¶È¼Ò°÷¤Ë¡¢¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Î´ÑÀïÎ¹¹Ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÏÈ¤Î¹¹ðÄó¶¡ÎÁ¶â¤âÊ¸»ú¤É¤ª¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¤Ê¹â¤µ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Èô¾¾»á¤Ë¤â¡¢¥»¡¼¥ë¥¹À®¸ù¤ÎÊó½·¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤«¤é±ýÉü¤ÎÎ¹Èñ¤È½ÉÇñÈñ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ÐÄ¥¡É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡£ÆüÄø¤Ï1½µ´Ö¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¤À¤±¡£»ö¼Â¾å¤Î´Ñ¸÷Î¹¹Ô¤À¤Ã¤¿¡£¾å»Ê¤¿¤Á¤â¡È»Å»ö¤Î¤Ç¤¤ë¡ÉÈô¾¾»á¤ËÍ¥¤·¤¤¡£
¡Ö¤è¤¯Çä¤Ã¤¿¤¾¡£¤ª¤Þ¤¨¤Î¼êÊÁ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¶»Ä¥¤Ã¤Æ¤à¤³¤¦¤Ç»î¹ç´Ñ¤Æ¤³¤¤¡×
¡¡Èô¾¾»á¤Ï²ñ¼Ò¤ËÄê·¿¤Î³¤³°½ÐÄ¥¿½ÀÁ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë1½µ´Ö¤Î½ÐÄ¥¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡¢1½µ´Ö¤ÎµÙ²Ë¿½ÀÁ¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Àµ¼°¤Ë²ñ¼Ò¤ØÄó½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡Ö2½µ´Ö¤Î³¤³°½ÐÄ¥¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥»¤Î½ÐÄ¥¿½ÀÁ½ñ¤òºî¤Ã¤¿¡£ºÊ¤Ë¡ÈÄó½Ð¡É¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼Ò¤Ï¡¢Èô¾¾»á¤Î1½µ´Ö¤Î¶ÈÌ³½ÐÄ¥¤ÈÄ¾¸å¤Î1½µ´Ö¤ÎµÙ²Ë¤òÇ§¤á¤¿¡£ºÊ¤âµ¿¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö2½µ´Ö¤Î³¤³°½ÐÄ¥¡×¤ËÉ×¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢±Ä¶È¶ÉÁíÌ³²Ý¤Î½÷ÀÇÉ¸¯¼Ò°÷¤¬¡¢Èô¾¾»á¤Î1½µ´Ö¤ÎµÙ²Ë»þ´ü¤È¤Ô¤Ã¤¿¤êÆ±¤¸ÆüÄø¤ÇµÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬²Ú¡¹¤·¤¯³«Ëë¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤¬½é½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿Íµ¤¤âÊ¨Æ¤·¤¿¡£
ÉÔÎÑ¤¬¥Ð¥ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ä
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¶¯¹ë¹ñÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤ò¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤ÎÌÜ¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¸÷·Ê¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë¼ª¸µ¤Ç¤µ¤µ¤ä¤¹ç¤¤¥¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë2¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¡£¤½¤¦¡¢Èô¾¾»á¤ÈÁíÌ³²Ý¤Î½÷ÀÇÉ¸¯¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¸÷·Ê¤Ï¡¢ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·ã¤·¤¤»î¹ç¤ÎÈ¤µÙ¤á¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Û¤ó¤Î¿ôÉÃ¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï»ä¤Îµ²±¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë»ä¤ò¶½Ê³¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×»ä¤Ï¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë¤É¤¹¹õ¤¤¾Ð¤¤¤¬À÷¤ßÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£Í¯¤¤¢¤¬¤ë°Å¤¤´î¤Ó¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÃæ¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÅÅÄÌ¤ÎÆ±Î½¤¿¤Á¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤¿2¿Í¤À¤±¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡1½µ´Ö¸å¡¢2¿Í¤ÏÌµ»ö¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£±Ä¶È¶ÉÁ´ÂÎ¤¬ÂçÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¡£
¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¥ë¡¼¥È¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÏÃ¤ÏÈô¾¾»á¤ÎºÊ¤Ë¤Þ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÖÈô¾¾»á¤Î±ü¤µ¤ó¤â·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤ó¤Ê±½¤¬¼ÒÆâ¤ò¶î¤±¤á¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡1¥«·î¸å¡¢Èô¾¾»á¤Î·ëº§À¸³è¤ÏÊø²õ¤·¤¿¡£Èô¾¾»á¤ÎºÊ¤Ï¡¢»ñ»º²È¤ÎÌ¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Èà¤ÏµÕ¶Ì¤ÎÍÁÀ¸³è¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÇË²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÁíÌ³²Ý¤Î½÷ÀÇÉ¸¯¼Ò°÷¤â¡¢·ÀÌóÀÚ¤ì¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤ÆÅÅÄÌ¤òµî¤Ã¤¿¡£ÅÅÄÌ¤¬¼¤á¤µ¤»¤¿¤Î¤«¡¢ËÜ¿Í¤¬¼¤á¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åö¤ÎÈô¾¾»á¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Î¤ªÒë¤á¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤â½Ð¼Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Î¥º§¤ÎÊó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¿ôÆü·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÌÀ¤ë¤¤Èà¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å»Ê¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡Ö¤ª¤Ü¤¨¤á¤Ç¤¿¤¤¡×Èô¾¾»á¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
ÉÔÎÑ¤¬¥Ð¥ì¤¿¡Ö2¿Í¤Î¤½¤Î¸å¡×
¡¡»ä¤ÏÈô¾¾»á¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËëÃ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀèÇÚ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈá¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡© È¿¾Ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×
¡¡Èô¾¾»á¤Î¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿¾Ð´é¤Î¤É¤³¤Ë¤â±Æ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÇÚ¤Ø¤ÎÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤µ¤â¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Èô¾¾»á¤ÏºÆº§¤·¡¢¿·¤·¤¤ºÊ¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï±Ä¶È¶ÉÄ¹¤Ë¤Þ¤Ç½ÐÀ¤¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÎÑ¤ÎÂå½þ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤Î¤Ï½÷À¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£À¤¤ÎÃæ¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤ËÉÔ¸øÊ¿¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÊÊ¡±Ê ¹ÌÂÀÏº¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë