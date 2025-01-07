¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈH¤ÊÂç¿Í¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡×¼¢²ì¸©¤Î¡È¥Ê¥¾¤Î´¿³Ú³¹¡É¡ÖÍº¶×¡×¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¡©¡Ú¤³¤ì¤¾ÃË¤ÎÌ´¤ÎÀ¤³¦¡Û¡½¡½2024Ç¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö
2024Ç¯¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÉôÌç¤ÎÂè2°Ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡ª¡Ê½é¸ø³«Æü 2024/02/10¡Ë¡£
¡Ô¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Õ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈH¤ÊÂç¿Í¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡È¥Ê¥¾¤Î³¹¡É¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡½¡½¤½¤³¤ËË¬¤ì¤¿ÃËÀ¤¿¤Á¤ÎÃ¯¤â¤¬¤½¤¦»×¤¦¡¢¼¢²ì¸©¤Î¥Ê¥¾¤Î´¿³Ú³¹¡ÖÍº¶×¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê³¹¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡¸½ºß¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¡¢Íº¶×¤¬ÆüËÜÍ¿ô¤Î´¿³Ú³¹¤Ë¤Ê¤ì¤¿ÍýÍ³¤Þ¤Ç¤ò¡¢É÷ÍèÆ²ÊÔÃø¡Ø¥ë¥Ý ÆüËÜ°Û³¦ÃÏ¿Þ¡Ù¡ÊÀ¶ÃÌ¼ÒPublico¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Á°ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¼¢²ì¸©¤Î¥Ê¥¾¤Î³¹¡ÖÍº¶×¡×¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¡©¡¡¼Ì¿¿¤Ï1971¡Ê¾¼ÏÂ46¡ËÇ¯2·î6Æü¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø²Ö±Æ¡Ù¡Ê¡Ø¥ë¥Ý ÆüËÜ°Û³¦ÃÏ¿Þ¡Ù¤è¤ê¡Ë
¢¡¢¡¢¡
Âç¿Í¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡ÖÍº¶×¡×
¡¡Íº¶×¤Ï¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤Î»Ô³¹ÃÏ¤ÎËÌÊý¡¢»Ô¤ÎÃæ±ûÉô¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î¸Ð¡¦ÈüÇÊ¸Ð¤ÎÀ¾´ß¤Ë¤¢¤ëÃÏ°è¤À¡£¸Å¤¯¤«¤é²¹ÀôÃÏ¤È¤·¤Æ±É¤¨¡¢1970Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¹¤°Æî¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÉÄ¼¯»°ÃúÌÜ¤Ë¥½¡¼¥×¤¬Â³¡¹¤È¥ª¡¼¥×¥ó¡£¿·¶½¤Î¥½¡¼¥×ÃÏÂÓ¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£½é¤á¤ÆÍº¶×¤Î¥½¡¼¥×³¹¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÃË¤¿¤Á¤¬°ìÍÍ¤Ë»×¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Å¹ÊÞ¤Ï¤É¤³¤âÂç·¿¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î³°Áõ¤Ï´ñÁÛÅ·³°¡¢ÄÁ´ñÌµÎà¡¢¶õÁ°Àä¸å¡£À¾ÍÎ¤Î¸ÅÂå¤Î¿ÀÅÂ¤äµÜÅÂ¤òÌÏ¤·¤¿¤â¤Î¤«¤éÏÂÉ÷¤Î¾ë¤ä²°Éß¤äÎµµÜ¾ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³Ø¹»¤ä¥¢¡¼¥ê¡¼¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥óÉ÷¤Î¥³¥í¥Ë¥¢¥ëÍÍ¼°¤ÎÅ¡Âð¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¹¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Å¹Æ¬¤Ë¤ÏÍç½÷¤Î¶â¿§¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢´ÇÈÄ¤ËÂç¤¤Ê¿Íµû¤ä¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤ÈÁõ¾þ¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯Åý°ì´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢¥«¥ª¥¹¤Ã¤×¤ê¤ÏÈ¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ë¤ÇÉÔ»×µÄ¤Ê¡Ö¤ª¤È¤®ÏÃ¤ÎÀ¤³¦¡×¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥Ã¥Á¤Ê¡ÖÂç¿Í¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡×¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Êºø³Ð¤Ë´Ù¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ê¤éÅìµþ¡¦µÈ¸¶¤äÀîºê¡¦ËÙÇ·Æâ¤Ê¤É¤Î¥½¡¼¥×³¹¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£¤Û¤«¤Î¿§³¹¤È°Û¤Ê¤ëÍº¶×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃ°ÛÀ¤Ï¡Ö¼«Á³¤È¥½¡¼¥×¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡Íº¶×¤ÏÈæ±Ã»³¤Î¤ªÉ¨¤â¤È¡¢¶á¹¾ÉÙ»Î¡Ê»°¾å»³¡Ë¤òË¾¤à¸ÐÈÊ¤Î·Ê¾¡ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À²¤ì¤¿Æü¤Ë¤ÏÈæ±Ã»³¤ËÏ¢¤Ê¤ëÍºÂç¤ÊÈæÎÉ»³ÃÏ¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Åì¤ËÌÜ¤ò°Ü¤»¤Ð¡¢À¶ÌÀ¤Ê¿å¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿ÈüÇÊ¸Ð¤ÎÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê³¹¤À¡£
¡¡ÉÄ¼¯»°ÃúÌÜ¤Î¥½¡¼¥×³¹¤Î¼þ°Ï¤Ë¤ÏÅÄ¤ó¤Ü¤äÈª¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¡£Âç·¿¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¿ô½½¸®½¸¤Þ¤ë¥½¡¼¥×³¹¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±»³»ç¿åÌÀ¤Ç¼«Á³Ë¤«¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÍº¶×¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Íº¶×¤Î¥½¡¼¥×³¹¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆÃ°ÛÀ¤Ï¡ÖÎ¦¤Î¸ÉÅç¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¹ñÆ»161¹æ¤òÆî¤«¤éËÌ¾å¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÅÄ±àÉ÷·Ê¤Î¤Ê¤«¤Ë¹úÁ³¤È¥½¡¼¥×³¹¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¡£¥½¡¼¥×³¹¤Ï´°Á´¤Ë½¸Ãæ·¿¤Ç¡¢¤Ê¤«¤ËÆþ¤ë¤È¥½¡¼¥×¤¬¤È¤³¤í¶¹¤·¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¥½¡¼¥×¤Î¥±¥Ð¥±¥Ð¤·¤¤¥Í¥ª¥ó´ÇÈÄ¤¬ßê¡¹¤Èµ±¤¡¢¼þ°Ï¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö°Ç¤Î¤Ê¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÉÔÌë¾ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¡¡Íº¶×¤Ë¤Ï¥½¡¼¥×°Ê³°¤Î¥Õ¡¼¥¾¥¯¤Ï²Ö¤Ó¤é²óÅ¾¤ÇÍÌ¾¤Ê¥Ø¥ë¥¹¤¬1¸®¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÊÄÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¡¼¥×³¹¤ÏÂçÀµ»ûÀî±è¤¤¤ÎÀî¶ÚÄÌ¤ê¤È¡¢µÕU¤Î»ú·¿¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥²¡¼¥È¤È¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥²¡¼¥È¤È¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²Ú¤ä¤«¤ËÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿Âç¤¤Ê¥¢¡¼¥Á¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤ò¤¯¤°¤ë¤È¡ÖÃË¤ÎÌ´¤ÎÀ¤³¦¡×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÂç¡¹Åª¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼ÆüËÜÍ¿ô¤Î´¿³Ú³¹¤Ë¡©
¡¡¸½ºß¤Î´ØÀ¾¤Ë¤Ï¥½¡¼¥×¤¬±Ä¶È¤òµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬5¥«½ê¤¢¤ë¡£Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤ÎÊ¡¸¶¡¢É±Ï©»Ô¤ÎµûÄ®¡¢Æôºê»Ô¤Î¾¼ÏÂÆîÄÌ¡¢ÅìÆñÇÈÄ®¡¢ÏÂ²Î»³»Ô¤Î¿·»¨²ìÄ®¡¢¤½¤·¤Æ¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤ÎÍº¶×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤È¤¯¤ËÅ¹¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÅ¹¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥½¡¼¥×³¹¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¡¸¶¤ÈÍº¶×¤À¡£
¡¡ÌÀ¼£»þÂå¤Î¤Ï¤¸¤á¤ËÍ·³Ç¤È¤·¤Æ³¹¤Å¤¯¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡¸¶¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Íº¶×¤ÎÎò»Ë¤ÏÃ»¤¯¤ÆÀõ¤¤¡£
¡¡Íº¶×¤ËÉ÷Â¯Å¹¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï1971¡Ê¾¼ÏÂ46¡ËÇ¯¡£2·î6Æü¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÉ÷¡Ê2¡ËÏ¤¡Ê6¡Ë¤ÎÆü¡×¤Ë¡¢¥È¥ë¥³É÷Ï¤¡Ê¢¨°Ê¸å¡È¥½¡¼¥×¡É¤ÇÅý°ì¡£¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¸Ä¼¼¤Ä¤ÆÃ¼ìÍá¾ì¤ÎÌ¾¾Î¡£¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¤ÎÀÎ¤Î¸Æ¤ÓÊý¡Ë¡Ø²Ö±Æ¡Ù¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£ÅÄ¼éÀ¤»ÍÏº¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬Íº¶×¤¬¡ÖÉ÷Â¯±Ä¶È¤Î¶Ø»ß½ü³°¶è°è¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ³«¶È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Íº¶×¤Î¥½¡¼¥×Âè1¹æÅ¹¤Î¡Ø²Ö±Æ¡Ù¤ÏÂçÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó½éÆü¤Ï¸á¸å3»þ¤Î³«Å¹Á°¤«¤éÅ¹¤ÎÃó¼Ö¾ì¤¬¼Ö¤ÇËä¤Þ¤ê¡¢³«Å¹»þ´Ö¤ò·«¤ê¾å¤²¤ÆÀÜµÒ¤ò³«»Ï¡£Ë¬¤ì¤¿µÒ¤ÏÌó300¿Í¡£¤½¤Î¤¦¤Á200¿Í¤¬¿¼Ìë¤Þ¤Ç¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢100¿Í¤¬¤¢¤Ö¤ì¤Æµ¢¤Ã¤¿¡£
¡Ø²Ö±Æ¡Ù¤ÏÏ¢ÆüÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤ë¡£Íº¶×¤ÎÉ¾È½¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤ÁÁ´¹ñ¤Î¥½¡¼¥×¶È¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£Åìµþ¡¦µÈ¸¶¤äÀéÍÕ¡¦±ÉÄ®¡¢²£ÉÍ¡¦Ê¡ÉÙÄ®¤È¤¤¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎÀè¿Ê¥½¡¼¥×ÃÏÂÓ¤Ç¤¢¤ë´ØÅì¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¶È¼Ô¤¬¥½¡¼¥×¾î¤òÏ¢¤ì¤ÆÍº¶×¤Ë½¸¹ç¤·¤¿¡£Íº¶×¤Ï¥½¡¼¥×¤Î¿·Å¹¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÍº¶×¤Ï²Ô¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦É¾È½¤Ï¥½¡¼¥×¾î¤Î´Ö¤Ç¤â¸ý¥³¥ß¤Ç¹¤¬¤ê¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ËÇº¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ø²Ö±Æ¡Ù¤¬³«Å¹¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Î1972¡Ê¾¼ÏÂ47¡ËÇ¯¤Ë24¸®¡¢3Ç¯ÌÜ¤Î1973¡Ê¾¼ÏÂ48¡ËÇ¯¤Ë31¸®¤ÈµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇÀ¹´ü¤Î1980¡Ê¾¼ÏÂ55¡ËÇ¯¤Ë¤Ï49¸®¤Î¥½¡¼¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤¤¤¿¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡Ä
¡¡Íº¶×¤Î¥½¡¼¥×¤¬ÂçÈËÀ¹¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤í¤Î´ØÀ¾¤¬¡Ö¥½¡¼¥×¤ÎÉÔÌÓÃÏÂÓ¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£µþÅÔ¤äÂçºå¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬²á·ã¤ÊÅ¹¤Ç¤â»Øµ»¤À¤±¡£Ê¡¸¶¤Ë¤¢¤Ã¤¿É÷Â¯Å¹¡ÖÉâÀ¤É÷Ï¤¡×¤ÏËÜÈÖ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ØÅì¤ÎÅ¹¤Î¤è¤¦¤ÊµÒ¤ò´î¤Ð¤»¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢ËÜÈÖ¥×¥é¥¹Á°¸å¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¿¤Ã¤×¤ê»Ü¤·¤¿´ØÅìÎ®¤Î¥×¥ì¥¤¤ò»Ü¤¹Íº¶×¤ÎÈË±É¤ÏÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»þÂå¤â¤¢¤È²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥¤¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇúÈ¯Åª¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¥â¡¼¥¿¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Íº¶×¤ÏµþºåÃÏ¶è¤ÈËÌÎ¦¤ÎÆØ²ì¤ò·ë¤ÖÆ°Ì®¤Î¹ñÆ»161¹æ¤ËÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µþºå¿À¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¼«²ÈÍÑ¼Ö¤¬¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤Ë±ýÍè¤¹¤ë¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼Ö¼Ò²ñ²½¤ÎÅþÍè¤¬¡¢¤Ò¤Ê¤Ó¤¿²¹Àô³¹¤Î¶á¤¯¤ÎÇÀÂ¼¤ËÀ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÈôÌöÅª³ÈÂç¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿Âç¤¤ÊÍ×°ø¤À¡£ÍèµÒ¼Ô¤Î¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤ÏµþÅÔ¡¢Âçºå¤È¤¤¤Ã¤¿´ØÀ¾·÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±ó¤¯¶âÂô¤äÄ»¼è¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½µ´©»ï¤¬¥¸¥ã¥ó¥¸¥ã¥ó½ñ¤Î©¤Æ¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Íº¶×¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö¥½¡¼¥×ÃÄÃÏ¡×¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Íº¶×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¾¼ÏÂ¸µÏ½¤¬À¸¤ó¤À¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÍ·³Ç¡×¤È¤·¤Æ¾¼ÏÂ40Ç¯ÂåËö¤«¤é50Ç¯Âå½éÆ¬¡Ê1970Ç¯Âå¡Ë¤ËÈË±É¤ò¤¤ï¤á¤¿¡£
¡ÊÉ÷ÍèÆ²,À¸¶ð ÌÀ¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë