¥æ¥Ó¥ì¥¸¡¡Çòº½ ¹¸ÅÐÃÅ¡ªº´²ì¸©»º¶È¥¹¥Þ¡¼¥È²½¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖSAGA DX SUMMIT Vol.3¡×

佐賀県産業スマート化センター「SAGA DX SUMMIT Vol.3〜新たな収益の柱を築く、新規事業創出の力〜」

イベント名 : SAGA DX SUMMIT Vol.3

〜新たな収益の柱を築く、新規事業創出の力〜

開催日 : 2025年1月21日(火)15:00〜17:00

形式 : オンライン開催

申し込み方法: https://www.saga-smart.jp/event/2024/20241121-2.html

申込期限 : 1月20日(月)16時まで

参加費 : 無料(事前申込制)

佐賀県産業スマート化センターは、2025年1月21日(火)に【SAGA DX SUMMIT Vol.3〜新たな収益の柱を築く、新規事業創出の力〜】を開催。

第三弾となるこのイベントにおいて、佐賀銀行の会場に約50名の県内経営者が集い、テーマとなる「新規事業創出の力」について深く考察します。

またYouTubeでのオンライン配信も実施し、全国のビジネスマンに有益な情報を提供します。

特別講師はユビレジの白砂 晃 (しらまさ あきら)。

地域企業の「新たな収益の柱のための新規事業創出の力」について講演します。

(事前申込制)

―SAGA DX SUMMITとは―

佐賀県内の経営者が、DXやビジネスについて学びを深め、交流することを目的とした佐賀県最大のDXイベント。

【イベント詳細・申込ページ】

https://www.saga-smart.jp/event/2024/20241121-2.html

■登壇者プロフィール

白砂 晃 氏(しらまさ あきら)

(株式会社ユビレジ/取締役)

広島県生まれ。

早稲田大学卒業。

写真販売プラットフォーマーである株式会社フォトクリエイトを2002年に創業。

2013年には同社を東証マザーズに上場させ、2016年にカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社からのTOBを受け、グループ入りする。

その後、CCCフォトライフラボグループとキタムラグループを統合してキタムラ・ホールディングスを新設。

2022年8月には東芝データ株式会社の最高執行責任者(COO)に就任。

2023年11月に株式会社ユビレジの社外取締役に就任。

2024年7月より業務執行取締役。

■プログラム

1. 開会挨拶

2. さが産業ミライ創造ベース事業紹介

3. 特別講演

4. パネルディスカッション

5. 佐賀県産業スマート化センターからの案内

6. 閉会挨拶

2023年のDX SUMMITでの鈴木氏の講演の様子

2024年6月のパネルディスカッションの様子

アンケート結果(※2024年6月の結果)

■佐賀県産業スマート化センターについて

AI・IoTによるオープンイノベーションのハブとした佐賀県の公共施設として、2018年10月に開所。

デジタル活用やDXによる産業発展を実現するため、県内企業のDX推進のためのセミナー・イベントを年10回程度開催している。

また、課題解決支援では年間で約160件のDXに関する相談対応を行っている。

(2023年度実績)

また、県内企業に対する支援社(サポーティングカンパニー)として、DX関連企業を全国から集い、385社が登録している。

(2024年12月時点)

【施設概要】

施設名 : 佐賀県産業スマート化センター

所在地 : 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114(佐賀県工業技術センター生産技術棟)

開所日 : 2018年10月

URL : https://www.saga-smart.jp/

活動内容: DXに関する相談対応、DXに関するセミナー・イベント企画・運営、

相談者と協力企業とのマッチング支援

■2024年度実施の主なセミナー

2024年度セミナー(1)

2024年度セミナー(2)

2024年度セミナー(3)

■これまでの実績(センター利用者数)

利用者推移

