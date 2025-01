Nazunaは、令和7年成人式を迎える方を対象に、特別な「おせっかい企画」を実施します。

Nazuna「おせっかい企画」

Nazunaは、令和7年成人式を迎える方を対象に、特別な「おせっかい企画」を実施。

この企画では、プロのカメラマンによる記念撮影や宿泊招待を通じて、一生に一度の晴れの日をさらに特別な思い出として刻むお手伝いをします。

■企画内容

1、プロのカメラマンによる無料撮影

成人式当日の華やかな姿を、プロのカメラマンが美しく記録します。

2、Nazuna 京都 椿通 宿泊ご招待

参加者の中から抽選で1組2名様を、Nazuna 京都 椿通へご招待します。

■開催概要

日時 : 令和7年1月13日(月・祝)13:00〜14:30

場所 : Nazuna 京都 椿通

京都市下京区高辻通大宮西入坊門町838

参加費 : 無料

応募方法: 下記URLより必要事項をご入力ください。

https://forms.office.com/r/LMhNL6vy1L

応募締切: 令和7年1月12日(日)23:59

■Nazuna 京都 椿通について

「ryoten」のレンタルサービスを実施する「Nazuna 京都 椿通」は、明治時代に建てられた築110年以上の京町家が並ぶ路地一体をリノベーションした、全23棟の客室とレストランで構成される旅館です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 成人式当日の華やかな姿を、プロのカメラマンが美しく記録!Nazuna「おせっかい企画」 appeared first on Dtimes.