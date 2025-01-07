À®¿Í¼°ÅöÆü¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤ò¡¢¥×¥í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬Èþ¤·¤¯µ­Ï¿¡ªNazuna¡Ö¤ª¤»¤Ã¤«¤¤´ë²è¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

Nazuna¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯À®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¤ª¤»¤Ã¤«¤¤´ë²è¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£

 

Nazuna¡Ö¤ª¤»¤Ã¤«¤¤´ë²è¡×

 

 

Nazuna¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯À®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¤ª¤»¤Ã¤«¤¤´ë²è¡×¤ò¼Â»Ü¡£

¤³¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ëµ­Ç°»£±Æ¤ä½ÉÇñ¾·ÂÔ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤ÎÀ²¤ì¤ÎÆü¤ò¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¹ï¤à¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£

 

¢£´ë²èÆâÍÆ

1¡¢¥×¥í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ëÌµÎÁ»£±Æ

À®¿Í¼°ÅöÆü¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤ò¡¢¥×¥í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬Èþ¤·¤¯µ­Ï¿¤·¤Þ¤¹¡£

2¡¢Nazuna µþÅÔ ÄØÄÌ¡¡½ÉÇñ¤´¾·ÂÔ

»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç1ÁÈ2Ì¾ÍÍ¤ò¡¢Nazuna µþÅÔ ÄØÄÌ¤Ø¤´¾·ÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£

 

¢£³«ºÅ³µÍ×

Æü»þ¡¡¡¡¡§ ÎáÏÂ7Ç¯1·î13Æü(·î¡¦½Ë)13:00¡Á14:30

¾ì½ê¡¡¡¡¡§ Nazuna µþÅÔ ÄØÄÌ

µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¹âÄÔÄÌÂçµÜÀ¾ÆþË·ÌçÄ®838

»²²ÃÈñ¡¡¡§ ÌµÎÁ

±þÊçÊýË¡¡§ ²¼µ­URL¤è¤êÉ¬Í×»ö¹à¤ò¤´ÆþÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

https://forms.office.com/r/LMhNL6vy1L

±þÊçÄùÀÚ¡§ ÎáÏÂ7Ç¯1·î12Æü(Æü)23:59

 

 

¢£Nazuna µþÅÔ ÄØÄÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¡Öryoten¡×¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖNazuna µþÅÔ ÄØÄÌ¡×¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÃÛ110Ç¯°Ê¾å¤ÎµþÄ®²È¤¬ÊÂ¤ÖÏ©ÃÏ°ìÂÎ¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡¢Á´23Åï¤ÎµÒ¼¼¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÎ¹´Û¤Ç¤¹¡£

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post À®¿Í¼°ÅöÆü¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤ò¡¢¥×¥í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬Èþ¤·¤¯µ­Ï¿¡ªNazuna¡Ö¤ª¤»¤Ã¤«¤¤´ë²è¡× appeared first on Dtimes.