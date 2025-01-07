¡Ö£Ó£È£Ï£Ç£Õ£Î¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÇÛ²¼¤ÎÉð¾­Ìò¤ò±é¤¸¤¿ÀõÌî¤µ¤ó¡Ê£Ã£ï£õ£ò£ô£å£ó£ù¡¡£ï£æ¡¡£Æ£Ø¡¡£Î£å£ô£÷£ï£ò£ë£ó¡Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡¡¡È£Ó£È£Ï£Ç£Õ£Î¡É¡¡¡Ý¡Ý¡¡¡¡üþ£Á¡¡£Ä£ò£å£á£í¡¡£ï£æ¡¡£á¡¡£Ä£ò£å£á£íüþ¡¡¡Ý¡Ý¡¡£Å£ð£é£ó£ï£ä£å¡¡£±£°¡¡¡Ê£Á£é£ò£ó¡¡£Á£ð£ò£é£ì¡¡£²£³¡Ë£Ð£é£ã£ô£õ£ò£å£ä¡§£Ô£á£ä£á£î£ï£â£õ¡¡£Á£ó£á£î£ï¡¡£á£ó¡¡£Ë£á£ó£è£é£ç£é¡¡£Ù£á£â£õ£ó£è£é£ç£å¡¥¡¡¡¡£Ã£Ò¡§¡¡£Ë£á£ô£é£å¡¡£Ù£õ¡¿£Æ£Ø

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡á¸åÆ£¹áÂå¡Û¿¿ÅÄ¹­Ç·¤µ¤ó¼ç±é¤ÎÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ö£Ó£È£Ï£Ç£Õ£Î¡¡¾­·³¡×¤ÎÊÆ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ç¤Î£´´§Ã£À®¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇºîÉÊ¤ò²þ¤á¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ëÆ°¤­¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï£µÆü¡¢¡Ö¡Ø£Ó£È£Ï£Ç£Õ£Î¡Ù¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Ç²è¤ËÂ³¤­¡¢¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¤Ç¤â¾Þ¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£

¡¡¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀìÌç»ï¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤Ï¿¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÇÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤ÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¼ø¾Þ¼°¸å¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¤ÏµÓËÜ¤ò¼¹É®Ãæ¤È¤¤¤¦Â³ÊÔ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤®´üÂÔ¤Î¹â¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÀõÌîÃé¿®¤µ¤ó¤¬¡Ö¥ï¥ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥ì¡¼¥È¡×¤Ï¡Ö´Ê·é¤ÇÌÀ³Î¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£

¡¡ÀõÌî¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯£¹·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÊÆ¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ç½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¤µ¤ó¤éÂ¾¤Î¸õÊä¤òÍÞ¤¨¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ç½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£ÀìÌç»ï¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡×¤Ï¡Ö¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò±é¤¸¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£