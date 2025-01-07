²ÏÂ¼Í¦µ±¡¡º¸¸ªÉé½ý¤«¤éÉüµ¢¡ª½é¤ÎÁ°È¾¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¥¢¥·¥¹¥È·è¤á¤ë¤â¡Ä2¤Ä¤ÎÈ¿Â§¤ÇÂè2Q¤Ï½Ð¾ì¤Ê¤·
¡¡¡þNBA¡¡¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¡¼¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯1·î6Æü¡¡¥Õ¥§¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¡Ë
¡¡NBA¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê23¡Ë¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£Âè1QÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢º¸¸ªº¿´ØÀá¤Î¤Í¤óºÃ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°È¾¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤«¤éº¸¸ªÄË¤Ç·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤Î¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥ºÀï¤Î¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ç¡Öº¸¸ªº¿´ØÀá¤Î¤Í¤óºÃ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½Å½ý¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥±¥¬¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²ÏÂ¼¤Î½Ð¾ì¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Âè1Q¤«¤éË¬¤ì¤¿¡£»Ä¤ê4Ê¬54ÉÃ¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê4Ê¬29ÉÃ¤ËÌ£Êý¤Î¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê2Ê¬47ÉÃ¤Ë¤³¤ÎÆü½é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¥È¥Ã¥×ÉÕ¶á¤«¤é¥Ç¥£¡¼¥×¥¹¥ê¡¼¤òÊü¤Ä¤¬¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò2¤ÄÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»Ä¤ê2Ê¬36ÉÃ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2Q¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢Á°È¾¤Ï2Ê¬18ÉÃ½Ð¾ì¤ÇÌµÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ï3P¥·¥å¡¼¥È¤ò1ËÜ¤À¤±Êü¤Ã¤¿¤¬¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÂè1Q¤Ï26¡½36¤È10ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Âè2Q¤ËÌÔÄÉ¤·¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£Á°È¾¤Ï56¡½55¤È1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£