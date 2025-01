Da-iCEが、1月15日(水)にリリースする約3年ぶりのパッケージシングル『FUNKEYS』にて、日本を代表するシンガーで和製R&Bの女王と称される和田アキ子をフィーチャリングに迎えた新曲「FUNKEYS」を収録することを発表した。昨年4月にリリースした「I wonder」が自身最速でストリーミング総再生回数1.9億回超えとなり、年末には悲願の「第75回NHK紅白歌合戦」に初出場を果たしたDa-iCE。

『FUNKEYS』は、デビュー11周年「Da-iCE DAY 2025」の開催に合わせてリリースされるDa-iCEの3年ぶりとなるパッケージシングルで、「FUNKEYS」「FUNTASISTA」の新曲2曲に加え、8月に出演した「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」や、10周年を記念して開催された「Da-iCE 10th Anniversary Live House Tour 2024」最終公演のライブ映像(約130分)を収録した、特典付きDVD、Blu-ray盤も用意される。「FUNKEYS」の作詞曲は、Da-iCEの代表曲である「CITRUS」や「スターマイン」、昨年大ヒットを記録した「I wonder」にも作家として参加しているメンバーの工藤大輝が参加している。今年は1月15日から、結成日・デビュー日を祝した記念公演「Da-iCE DAY 2025」をKアリーナ横浜にて開催することが決定している。■工藤大輝 コメント和田アキ子さんの素晴らしい歌と僕達のパフォーマンスをどうやって掛け合わせたら良いか、試行錯誤しながら制作していきました。ジャンル的にも歌謡曲とファンクの要素を混ぜた今までに無い楽曲になったと思います。<リリース情報>Da-iCE『FUNKEYS』2025年1月15日(水)リリース『FUNKEYS』詳細 https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1120767『FUNKEYS』予約サイト https://da-ice.lnk.to/SG_20250115=収録内容=Disc-1[CD]1. FUNKEYS2. FUNTASISTA3. FUNKEYS[Instrumental]4. FUNTASISTA[Instrumental]Disc-2[DVD/Blu-ray]・2024年8月に出演した「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」・「Da-iCE 10th Anniversary Live House Tour 2024」最終公演のライブ映像■予約・購入先着特典CDショップ特典:ポストカード(絵柄A)Da-iCE OFFiCiaL FUN CLUB a-i:ポストカード(絵柄B)<ライブ情報>「Da-iCE DAY 2025」https://da-ice.jp/news/detail.php?id=11175722025年1月15日(水)【神奈川】Kアリーナ横浜 17:30/18:30 〈LIVE〉2025年1月16日(木)【神奈川】Kアリーナ横浜 17:30/18:30 〈a-i contact 大きい会場でふざけちゃって五面なサイ〉2025年1月17日(金)【神奈川】Kアリーナ横浜 17:30/18:30 〈LIVE〉Da-iCE Official HP:https://da-ice.jp