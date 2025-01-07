¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥ë¥É¡¼¼óÁê¤Î¼Ç¤É½ÌÀ¼õ¤± ¥È¥é¥ó¥×»á¤Þ¤¿Ä©È¯
¡¡»Ù»ýÎ¨¤¬ÄãÌÂ¤·¼Ç¤¤Î°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ê¥À¤Î¥È¥ë¥É¡¼¼óÁê¤¬¡¢¼óÁê¤ÈÍ¿ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤ò¼Ç¤¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö¥«¥Ê¥À¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î51ÈÖÌÜ¤Î½£¤Ë¡×
¡¡¥È¥ë¥É¡¼¼óÁê¤Ï²ñ¸«¤Ç¡ÖµÄ²ñ¤Ï¿ô¥«·î´Öµ¡Ç½Ää»ß¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÅÞ¼ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¸å¤Ë¼óÁê¤ÈÅÞ¼ó¤ò¼Ç¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ë¥É¡¼Æâ³Õ¤Ç¤Ï2024Ç¯12·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤ê¡¢°Õ¸«¤ÎÂÐÎ©¤«¤éºâÌ³Âç¿Ã¤¬¼Ç¤¤·À¯¸¢±¿±Ä¤ËÂç¤¤ÊÂÇ·â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ë¥É¡¼¼óÁê¤Î¼Ç¤É½ÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ÏSNS¤Ë¡¢¡Ö¥«¥Ê¥À¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤È¹çÊ»¤¹¤ì¤Ð´ØÀÇ¤Ï²Ý¤µ¤ì¤º¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹ñ²È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Ï2024Ç¯¡¢´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥È¥ë¥É¡¼»á¤È²ñÃÌ¤·¤¿¸å¡¢¡Ö¥«¥Ê¥À¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î51ÈÖÌÜ¤Î½£¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë