¹ËöÎÃ»Ò¡¢ÂæÏÑ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖÂç¹Á³«¾§ Megaport Festival¡×½Ð±é¤Ø
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹ËöÎÃ»Ò¡Ê44¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£3·î29Æü¤È30Æü¤ËÂæÏÑ¤Î¹âÍº¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖÂç¹Á³«¾§Megaport Festival¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÈþµÓÈäÏª¤·Ç®¾§¡Ä¥é¥¤¥Ö¤ÎÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¹ËöÎÃ»Ò
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö3·î29Æü¡¢30Æü¤ËÂæÏÑ¤Î¹âÍº¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÔÂç¹Á³«¾§¡ÕMegaport Festival¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¡ÔÂç¹Á³«¾§¡ÕMegaport Festival¤Ï¡¢2006Ç¯¤«¤é¹âÍº¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÎÂæÏÑ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹»Ô¾ì³«²Ö¤ÎÀè¶î¤±¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢ ËèÇ¯3·îËö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëMegaport Festival¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç15²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¸½ºßÂæÏÑ¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ê¤É¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥Ð¥ó¥É¡ÖThe Flamimg Lips¡×¤ä¡Ö¤¯¤ë¤ê¡×¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÈþµÓÈäÏª¤·Ç®¾§¡Ä¥é¥¤¥Ö¤ÎÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¹ËöÎÃ»Ò
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö3·î29Æü¡¢30Æü¤ËÂæÏÑ¤Î¹âÍº¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÔÂç¹Á³«¾§¡ÕMegaport Festival¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¡ÔÂç¹Á³«¾§¡ÕMegaport Festival¤Ï¡¢2006Ç¯¤«¤é¹âÍº¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÎÂæÏÑ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹»Ô¾ì³«²Ö¤ÎÀè¶î¤±¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢ ËèÇ¯3·îËö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëMegaport Festival¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç15²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¸½ºßÂæÏÑ¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ê¤É¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥Ð¥ó¥É¡ÖThe Flamimg Lips¡×¤ä¡Ö¤¯¤ë¤ê¡×¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£