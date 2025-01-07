¾®ÎÓÀ½Ìô¡Ö¹È¹í¥µ¥×¥ê¡×ÌäÂê¡¡·ò¹¯Èï³²ÁÊ¤¨¤ë¿Í¤Ø¤ÎÊä½þÂÐ±þ¹Ô¤¦Éô½ð¿·Àß¡¡12¿Í¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬Ë¬Ìä¤Ê¤É¤·ÂÐ±þ¤Ø
¡¡¹È¹í¥µ¥×¥ê¤ò¤á¤°¤ë·ò¹¯Èï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®ÎÓÀ½Ìô¤Ï·ò¹¯Èï³²¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤Î¤â¤È¤òË¬Ìä¤·Êä½þÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¿·¤¿¤ÊÉô½ð¤ò1·î1ÆüÉÕ¤ÇÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓÀ½Ìô¤Î¹È¹íÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à¥µ¥×¥ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀÝ¼è¤·¤¿¿Í¤¬¿Õ¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Ê¤É¡¢·ò¹¯Èï³²¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®ÎÓÀ½Ìô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÅÏÃ¤Ê¤É¤ÇÊä½þÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬½½Ê¬¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢1·î1ÆüÉÕ¤±¤Ç¡Ö¤ªµÒÍÍË¬ÌäÉô¡×¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªµÒÍÍË¬ÌäÉô¡×¤Ç¤Ï12¿Í¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬·ò¹¯Èï³²¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤Ê¤É¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤äµÙ¶ÈÊä½þ¤Ê¤É¤ÎÊä½þÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®ÎÓÀ½Ìô¤ÏÁá´ü¤Ë²ÔÆ¯¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£