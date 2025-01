携帯電話やデジタルオーディオ端末等のアクセサリー商品を手掛けるスマートフォンアクセサリーブランド「PGA」

PGAより、耐汗、耐水仕様で、ハンズフリー通話にも対応した、オーロラカラーのワイヤレスステレオイヤホンが発売されています☆

PGA Premium Style「Bluetooth 5.0 ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤータイプ」

価格:2,980円(税込)

通信方法:Bluetooth 5.0

充電端子:USB-C

充電時間:約2時間

連続音楽再生:約6時間

販売場所:Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店など

PGAより、オーロラカラーのワイヤレスステレオイヤホンが登場!

煌びやかでかわいいデザインのイヤホンです。

高音質、低遅延とハイスペックなほか、ハンズフリー通話にも対応しています。

さらに、耐汗、耐水仕様なので、汗をかく季節でも安心です☆

高音質、低遅延仕様で、ストレスなく音楽を楽しめる、オーロラカラーのワイヤレスイヤホン。

PGAの「ワイヤレスステレオイヤホン」は、Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店などにて販売中です☆

