¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×Âè180ÏÃ¡Ö¾®ÊÁ¤Î»ý¤Á¼ç¡×¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
1·î7Æü ¸ø³«
¥À¥ó¥À¥À¥ó
¡¡½¸±Ñ¼Ò¤Ï1·î7Æü¡¢Î¶¹¬¿»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×Âè180ÏÃ¡Ö¾®ÊÁ¤Î»ý¤Á¼ç¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡Âè180ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ºäÅÄ¤¬³Ø¹»Æâ¤Ë¤¤¤ëÍÆµ¿¼Ô¤ò¤¢¤Ö¤ê¤À¤¹¿äÍý¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤Ç¥ª¥«¥ë¥ó¤ËÉé¤±¤¿¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÎÃË»Ò¥Ï¥»¤Ï¡¢¥ª¥«¥ë¥ó¤Ø¤Î°Å¤¤Áþ¤·¤ß¤òÊç¤é¤»――¡£
¡¡¼¡²ó¤Î¹¹¿·¤Ï1·î14ÆüÍ½Äê¡£¥¸¥ã¥ó¥×+¤Ç¤ÏÄ¾Á°¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤Ê¤ëÂè179ÏÃ¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ð¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¤è¡×¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè179ÏÃ¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ð¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¤è¡×¤Î¥Úー¥¸¡ÚÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¡Û
Âè179ÏÃ¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ð¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¤è¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Û
Í©Îî¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¥ª¥«¥ë¥È¥Þ¥Ë¥¢¤Î¾¯Ç¯¡¦¹âÁÒ¤È¡¢±§Ãè¿Í¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¾¯½÷¡¦°½À¥¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤òÄ¶±Û¤·¤¿°µÅÝÅª²ø´ñ¤Ë½Ð²ñ¤¦――¡Ä¡ª¥ª¥«¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ÀÄ½ÕÊª¸ì!!
¥¸¥ã¥ó¥×¥×¥é¥¹¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¥À¥ó¥À¥À¥ó180ÏÃ¤¬ËÜÆü²ÐÍËÆü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£https://t.co/QijEXU1k5w- Î¶¹¬¿ (@TatuYukinobu) January 6, 2025