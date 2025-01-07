Ãæ¹ñÀÇ´ØÁí½ð¤¬15Á¼ÃÖ¤òÈ¯É½¡¢À¾ÉôÂç³«È¯¤Î¿·¹½Â¤¤Î·ÁÀ®¤ò¿ä¿Ê
Ãæ¹ñÀÇ´ØÁí½ð¤Ï5Æü¡¢¿·»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¾ÉôÂç³«È¯¤Î¿·¤¿¤Ê¹½Â¤¤Î·ÁÀ®¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î15¹àÌÜ¤ÎÁ¼ÃÖ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤ÊÁ¼ÃÖ¤Ï°Ê²¼¤ÎÅÀ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾ÉôÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄÌ´ØÃÏ¤Î·úÀß¤ò³«Êü¤·¡¢³Î¤«¤Ë¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹ÃÏ°è¤ÇÄÌ´ØÃÏ¤Î³«Êü¤Þ¤¿¤Ï³«Êü³ÈÂç¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥ÈÄÌ´ØÃÏ¤Î·úÀß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
³¤¤ÈÀî¤Î°ì´ÓÍ¢Á÷¤ä³¤Î¦Ê£¹ç°ì´ÓÍ¢Á÷¤Ê¤É¤Î±ß³ê²½Á¼ÃÖ¤Î³×¿·¤òÌÏº÷¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎÏ¢·ÈÍ¢Á÷¤Î¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
À®ÅÔ¡¢½Å·Ä¡¢º«ÌÀ¡¢À¾°Â¡¢¥¦¥ë¥à¥Á¤Ê¤É¤Î¹ñºÝ¹Ò¶õ¥Ï¥Ö¤Î·úÀß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
À¾ÉôÃÏ°è¤ÇÁí¹çÊÝÀÇ¶è¡Ö¶è¹Á°ìÂÎ²½¡×¤Ê¤É¤Î²þ³×¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/NA¡Ë