全国のケーブルテレビおよび衛星放送(BS/CS)で放送中のディズニー・チャンネルは、“1(ワン)”の続く1月11日にちなんだ特別編成「ディズニー・チャンネル わんわんサタデー」を開催!

チャンネル初放送エピソードを含む『パップストラクション』や『ブルーイ』、TV初放送となる実写映画『わんわん物語』を放送します☆

ディズニー・チャンネル 特別編成「ディズニー・チャンネル わんわんサタデー」

©2019 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved

放送日:2025年1月11日(土)7:00〜22:30

放送チャンネル:全国のケーブルテレビおよび衛星放送(BS/CS)で放送中の「ディズニー・チャンネル」

「ディズニー・チャンネル」では、“1(ワン)”の続く1月11日(土)に犬のキャラクターが主役の作品を連続放送!

7:00〜10:00は『パップストラクション』、18:00〜20:30は『ブルーイ』のチャンネル初放送エピソードをお届けします。

『ブルーイ』は特別エピソード「みちしるべ」を含むシーズン3の最終話までを放送。

特別編成の最後には、2019年公開の実写映画『わんわん物語』をTV初放送!

『ブルーイ』

© Ludo Studio 2018

ジョー・ブラム原作・脚本によるオーストラリア発のアニメーション。

6歳のブルー・ヒーラー犬ブルーイと4歳の妹ビンゴが、家族や友達と冒険に満ちた日常を楽しむ様子を、ポップで心温まる世界観で描く物語。

想像力豊かに、身近なものから夢中になれる楽しい遊びを発見し、遊びを通して相手を思いやる気持ちやコミュニケーションの大切さを学んでいく様子は子供も大人も必見です!

何気ない日常を通じて子どもたちが学び、成長する姿や家族の絆をテーマにした本作は、2018年の放送開始以来、世界140カ国以上で放送され大ヒット。

2019年には国際エミー・キッズ賞を受賞し、2024年には米国で350億分以上の視聴時間を記録、ディズニープラスで最も視聴された番組となりました。

さらに、2027年にはBBC Studiosとディズニーが共同制作による初の劇場版長編アニメーション映画が公開予定。

実写映画『わんわん物語』

©2019 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved

ディズニーの名作アニメーション映画『わんわん物語』(1955年)が、心温まるロマンチックな冒険物語として実写版リメイク。

裕福なジムとダーリング夫妻のもとで甘やかされて育ったアメリカン・コッカー・スパニエルの女の子レディは、幸せな日々を過ごしていた。

しかし、夫妻の間に赤ちゃんが生まれたことで、レディの日常は一変!

さらにトラブルから暗い路地裏に迷い込んだ彼女は、自由奔放な野良犬トランプに助けられます。

正反対の環境で生きる2匹は、冒険を通じて次第に心を通わせ、家族や「我が家」の本当の価値に気づいていきます。

レディの声を「マイティ・ソー」シリーズ、「クリード」シリーズのテッサ・トンプソンが、トランプの声を『ビリーブ : 未来への大逆転』のジャスティン・セローが担当するほか、『ドリーム』のジャネール・モネイや『アリー/ スター誕生』のサム・エリオットら豪華キャストが出演☆

監督は『レゴ®ニンジャゴー ザ・ムービー』のチャーリー・ビーンが務めます。

実写とCGを融合させた映像美と感動的なストーリーで、まさに全ての人に届けたい傑作ハートフルムービー。

アニメーション史上珠玉の名シーンの、レディとトランプが心を通わせるミートボール・スパゲッティのシーンも完全実写化!

「ディズニー・チャンネル わんわんサタデー」放送スケジュール

© Disney

その他にも、体は小さいけれど大きなアイデアを持った物作りの天才、コーギーのフィニーとそのかわいい仲間たちの建設チームの活躍を描く『パップストラクション』のチャンネル初放送エピソードや、ディズニー名作長編アニメーションの続編、そして愛くるしい5匹の“しゃべる”ゴールデン・レトリーバーの子犬たちが繰り広げるユーモラスで心温まる大冒険で人気の「バディーズ」シリーズなどが放送されます☆

7:00〜 『パップストラクション』第14話「たのしいちゅうしゃじょう/きょうりゅうのかせきはっけん」

7:30〜 『パップストラクション』第15話「ちょうちょうせんようカート/ボビーのこうこくさくせん」

8:00〜 『パップストラクション』 第16話「ちいさななやをつくろう/カラフルなおしごと」

8:30〜 『パップストラクション』 第18話「はれたゆきのひ/いぬがとぶとき」

9:00〜 『パップストラクション』 第20話「ピザをつくろう/チビッコけんちくか」

9:30〜 『パップストラクション』 第21話「とうだいをつくろう/にんきもののカエル」

10:00〜 『わんわん物語 II』

11:30〜 『きつねと猟犬 2/トッドとコッパーの大冒険』

13:00〜 『101 匹わんちゃん II パッチのはじめての冒険』

14:30〜 『スペース・バディーズ 〜小さな 5 匹の大冒険〜』

16:15〜 『トレジャー・バディーズ 〜小さな 5 匹の大冒険〜』

18:00〜 『ブルーイ』 第50話「みせて おはなし/やせいしょうじょ/さいしゅうせん」

18:30〜 『ブルーイ』 第51話「おみせのテレビ/ドラゴン/スライダー」

19:00〜 『ブルーイ』 第53話「かぞくかいぎ/きのかわボート/あついキス」

19:25〜 『ブルーイ』 スペシャルエピソード「みちしるべ」

20:00〜 『ブルーイ』 第52話「カゴおばけ/おいかけっこ/ふいうち」

20:30〜 『わんわん物語』(2019)※TV初放送

かわいいワンちゃんたちの活躍が1日中堪能できるワンちゃん尽くしの「ディズニー・チャンネル わんわんサタデー」

ディズニー・チャンネル 特別編成「ディズニー・チャンネル わんわんサタデー」は、2025年1月11日(土)7時より放送です!

