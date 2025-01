ウォルト・ディズニー・ジャパンは、2024年12月24日(火)のクリスマス・イブに、『モアナと伝説の海2』こども病院向け上映会を兵庫県立こども病院で開催!

午前、お昼、午後の計3回、映画館を訪れることができない入院中のこどもたち40名とそのご家族が参加され、こども病院においての上映会は、関西では初めての開催となりました。

映画『モアナと伝説の海2』こども病院向け上映会

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、2022年から国内で展開しているこども病院イニシアチブの一環として、国内4カ所目、そして関西エリアでは初めて、2024年10月に兵庫県立こども病院の手術室などへディズニーの人気キャラクターが描かれたインタラクティブな壁紙を含む4つのプログラムを提供しています。

そのうちの1つ「モバイル・ムービー・シアター」(国内では、2病院のみに提供)は、ディズニープラスを通じて、最新作から人気作までディズニーの物語を楽しむことができます。

今回は特別にこのモバイル・ムービー・シアターを通して、映画館で公開中のディズニー映画最新作『モアナと伝説の海2』のこども病院向け上映会を午前、お昼、午後の計3回に渡って開催。

映画館を訪れることができない入院中のこどもたち40名とそのご家族が参加されました。

大きなクリスマスプレゼントでつくられたクリスマスツリーやモアナの装飾で彩った会場に続々と集まってくるこどもたち。

参加したこどもたちは、『モアナと伝説の海2』のチケットを手に握りしめ、ご家族や看護師さんと一緒にモバイル・ムービー・シアターへ来場、まるで本物の映画館へ訪れたようにスタッフにチケットをもぎってもらうと、「いぇーーーい」とにぎやかな声をあげながらワクワクした様子で席につきました。

今か今かとご家族と待っていると、上映が開始、夢中になって『モアナと伝説の海2』を楽しむ様子が伺えました。

上映後、映画を鑑賞したこども達は「おもしろかった!」と話していたり、楽しみにしていたイベントが終わってしまってなんだか少し寂しそうな顔をしているこどもも。

一緒に鑑賞していたご家族からは「感動しました」「泣きそうになりました」と絶賛の声。

最後にスタッフからクリスマスプレゼントを受け取り「今日はこのぬいぐるみと一緒に寝る!」と大事そうにぬいぐるみを抱っこしていたりと大喜び。

「ありがとう!」と笑顔で会場を後にしました。

今回の『モアナと伝説の海2』こども病院向け上映会を実施して、兵庫県立こども病院の看護師・川田氏は、

「今回のように映画を見させていただくことがこどもたちの気分転換にも繋がって、少しでも治療を頑張る意欲にも繋がるかなと思います。『モアナと伝説の海2』を見られるというお話があってから“映画をみるぞ!“とみんなニコニコとても良い表情をしていました。映画を観られたりと、何か楽しいことがあると、こんなことがあるから頑張ると前向きな発言を聞くこともあります。また、こども達の笑顔が多く見られる瞬間でもあるので医療従事者にとっても意欲に繋がると思います。」

と話されました。

ウォルト・ディズニー・ジャパン 兵庫県立こども病院との取組み

認定NPO法人 難病のこども支援全国ネットワークの協力のもと、2022年から国内で展開しているこども病院への支援を拡大し、国内では4カ所目、そして関西エリアでは初めて、2024年10月に兵庫県立こども病院の手術室などへディズニーの人気キャラクターが描かれたインタラクティブな壁紙を含む4つのプログラムを提供。

ディズニーは、慣れない環境にいるこどもたちとそのご家族が、お気に入りのディズニーのキャラクターや物語に触れる空間や体験をすることで、病院生活の不安が和らぎ、安心して過ごしていただけることを目指しています。

兵庫県立こども病院へは、ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズの人気キャラクターがあしらわれたインタラクティブな壁紙、モバイル・ムービー・シアター、スタッフバッジ、ディズニープラスの無料アクセスを提供しています。

『モアナと伝説の海2』

公開情報:全国劇場にて公開中

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

第89回アカデミー賞Ⓡ、第74回ゴールデングローブ賞など数々の映画賞にノミネートされ、2023年の全配信サービスにて世界で最も再生されたNo.1映画『モアナと伝説の海』の続編、『モアナと伝説の海2』が2024年12月6日(金)より大ヒット公開中。

全米で公開されるや、5日間のオープニング興行成績で映画史上No.1の興行収入記録を樹立するなど数々の記録を塗り替えています。

世界興収はすでに7億9000万ドル(約1185億円)を突破し、2024年の最後を飾るビッグウェーブとなる超特大ヒットを記録。

日本でもついに公開を迎え、2024年の洋画作品で断トツNo.1のオープニングスタートを切り、2024年12月23日(月)までの公開18日間で累計動員数は181万人、累計興行収入は24億6731万円を突破!

さらに2024年12月9日に発表された第82回ゴールデングローブ賞でアニメーション映画賞にノミネートされ、心に響く至極の音楽と映像美が彩るモアナの冒険は、世界中で“モアナ旋風”を巻き起こしています。

※本文中興行成績はすべてbox office mojo調べ・1ドル=149円換算

© 2024 Disney. All Rights Reserved.

