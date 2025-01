ウォルト・ディズニー・カンパニーは、第82回ゴールデングローブ賞にてFX、FXプロダクションズ、サーチライト・ピクチャーズを含む、ディズニーが持つコンテンツブランド、スタジオで計6つの賞を受賞。

『SHOGUN 将軍』が今年最多の4冠達成!主演男優賞、主演女優賞、助演男優賞で日本人歴代最多受賞、

『一流シェフのファミリーレストラン』シリーズのジェレミー・アレン・ホワイト、3年連続で主演男優賞を受賞、

2025年1月31日(金)日本公開『リアル・ペイン〜心の旅〜』は助演男優賞を受賞しています。

ウォルト・ディズニー・カンパニーは、第82回ゴールデングローブ賞にてFX、FXプロダクションズ、サーチライト・ピクチャーズを含む、ディズニーが持つコンテンツブランド、スタジオで計6つの賞を受賞。

2024年、日本のディズニープラスで最も視聴されたシリーズとなった『SHOGUN 将軍』は、テレビドラマ部門において栄えある作品賞を受賞。

主演の真田広之が主演男優賞、浅野忠信が助演男優賞をそれぞれ受賞し、日本人初の快挙を達成。

さらにアンナ・サワイが主演女優賞を受賞し、2025年最多の主要4部門を獲得したことに加え、日本人歴代最多受賞の偉業を打ち立てました。

同作は2025年のゴールデングローブ賞で最多タイ受賞を果たし、ノミネートされた全カテゴリーを制覇する快挙を達成したことで注目されました。

『SHOGUN 将軍』と同じく、FXが手掛けたコメディシリーズ『一流シェフのファミリーレストラン』シーズン3では、ジェレミー・アレン・ホワイトが3年連続で主演男優賞を受賞。

賞レースの常連作品としてその地位を確立しています。

映画部門では、2025年1月31日(金)に全国で公開予定の『リアル・ペイン〜心の旅〜』からキーラン・カルキンが助演男優賞を受賞。

本作は数々の賞レースで存在感を放ち、改めてサーチライト・ピクチャーズ作品の注目度の高さを示しました。

第82回ゴールデングローブ賞受賞作品一覧

『SHOGUN 将軍』|FX/Hulu/FXプロダクションズ

ディズニープラスで全話独占配信中

•テレビドラマ部門作品賞(ドラマ部門)

•テレビドラマ部門主演男優賞(ドラマ部門)/真田広之

•テレビドラマ部門主演女優賞(ドラマ部門)/アンナ・サワイ

•テレビドラマ部門助演男優賞浅野忠信

『一流シェフのファミリーレストラン』シーズン3|FX/Hulu

ディズニープラスで全話独占配信中

•テレビドラマ部門主演男優賞(ミュージカル・コメディ部門)/ジェレミー・アレン・ホワイト

『リアル・ペイン〜心の旅〜』|サーチライト・ピクチャーズ

2025年1月31日(金)劇場公開

•映画部門助演男優賞キーラン・カルキン

