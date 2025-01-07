ÆÁÅç¤¬MFÉÍ²¼±Í¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»È¯É½¡Äºòµ¨¤Ï°¦É²¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ÇJ2¥ê¡¼¥°11»î¹ç1ÆÀÅÀ
ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï7Æü¡¢MFÉÍ²¼±Í(29)¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¹Åç¸©½Ð¿È¤ÎÉÍ²¼¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¤«¤éÆÊÌÚSC¤ØÆþÃÄ¡£2¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¤«¤éÆÁÅç¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
ÆÁÅç¤Ç¤Ï2022¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ëJ2¥ê¡¼¥°29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤È2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï°¦É²FC¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ê¡¢J2¥ê¡¼¥°11»î¹ç1ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ2»î¹ç2ÆÀÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¤½¤Î°¦É²¤«¤é¤â´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÉÍ²¼¡£Î¾¥¯¥é¥Ö¤Ï¿·Å·ÃÏ¤¬·èÄê¼¡Âè¡¢Áª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Åç¸©½Ð¿È¤ÎÉÍ²¼¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¤«¤éÆÊÌÚSC¤ØÆþÃÄ¡£2¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¤«¤éÆÁÅç¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
ÆÁÅç¤Ç¤Ï2022¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ëJ2¥ê¡¼¥°29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤È2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï°¦É²FC¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ê¡¢J2¥ê¡¼¥°11»î¹ç1ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ2»î¹ç2ÆÀÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¤½¤Î°¦É²¤«¤é¤â´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÉÍ²¼¡£Î¾¥¯¥é¥Ö¤Ï¿·Å·ÃÏ¤¬·èÄê¼¡Âè¡¢Áª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£