¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¸ý»ß¤áÎÁºÛÈ½¤ÎÎÌ·º¸À¤¤ÅÏ¤·¡¢±ä´ü¤ÎÍ×ÀÁ¤ò´þµÑ¡¡£Î£ÙÃÏºÛ
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¸µÉÔÎÑÁê¼ê¤Ø¤Î¸ý»ß¤áÎÁ¤ò¤á¤°¤ê¶ÈÌ³µÏ¿¤òµ¶Â¤¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤Ç¡¢ºÛÈ½¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Þ¡¼¥·¥ã¥óÈ½»ö¤Ï£¶Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×»áÂ¦¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿ÎÌ·º¸À¤¤ÅÏ¤·¤Î±ä´ü¤òÂà¤±¤¿¡£ÎÌ·º¤Î¸À¤¤ÅÏ¤·¤Ï£±£°Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»áÂ¦¤Ï¤µ¤é¤Ë¾åÁÊ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¥Þ¡¼¥·¥ã¥óÈ½»ö¤Ë¤è¤ë·èÄê¤ÎÁ°¡¢¥È¥é¥ó¥×»áÂ¦¤ÏºÛÈ½½ê¤ËÎÌ·º¤Î¸À¤¤ÅÏ¤·¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤è¤¦¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Þ¡¼¥·¥ã¥óÈ½»ö¤ÏÀè½µ¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ø¤ÎºÆÁª¤òÍýÍ³¤ËÉ¾·è¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¤¿¥È¥é¥ó¥×»áÂ¦¤Î¼çÄ¥¤òÂà¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Þ¡¼¥·¥ã¥óÈ½»ö¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Â·ºÈ½·è¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤âÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤Ï¡¢¾åÁÊ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë´Ö¡¢È½·è¤ÏÊÝÎ±¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£¶Æü¤Ï¡¢ÊÆÏ¢Ë®µÄ²ñ¤Ç¾å²¼Î¾±¡¹çÆ±²ñµÄ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢£²£°£²£´Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤È¸ø¼°¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£