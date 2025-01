BABYMONSTERワールドツアー、シンガポール、香港、バンコクでの追加開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「日程の他にも多くの地域を訪れる予定なので期待してほしい」

BABYMONSTERのワールドツアー『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR<HELLO MONSTERS> 』にて、シンガポール・香港・バンコクの追加開催が決定した。

5月17日にシンガポール、5月24日に香港、6月7日・8日にバンコクで開催。これにてワールドツアーは、10都市で19公演が行われることになった。1stフルアルバム『DRIP』収録曲からソロ舞台まで豊かなセットリストが用意されたうえに、躍動感溢れるライブバンドサウンドで一段階アップグレードされたBABYMONSTERのパフォーマンスが観られる機会であるため、関心が集まっている。

YGエンターテインメントは「これまで送ってくださった愛に応えようとアジアツアーを開催することになった」として「全世界のファンの方々と共に呼吸したいというメンバーの意志が大きいだけに公開された日程の他にも多くの地域を訪れる予定なので期待してほしい」と伝えた。

BABYMONSTERは、2024年に1stフルアルバム『DRIP』を発売し、全方位的な活躍を繰り広げている。 ダブルタイトル曲「DRIP」「CLIK CLAK」だけでなく、後続曲「Love In My Heart」まで多彩な音楽世界でグローバルファンの好評を得ており、「Really Like You」MV公開まで予告されただけに、人気は続く見通しだ。

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/