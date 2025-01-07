Da-iCE、3年ぶりニューシングルで和田アキ子とコラボ
Da-iCEが1月15日にリリースする約3年ぶりのパッケージシングルに、和田アキ子をフィーチャリングに迎えた新曲「FUNKEYS」が収録されることを発表した。
本作は、デビュー11周年「Da-iCE DAY 2025」の開催に合わせてリリースされるDa-iCEの3年ぶりとなるパッケージシングルで、「FUNKEYS」「FUNTASISTA」の新曲2曲に加え、8月に出演した＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024＞や、10周年を記念して開催された「Da-iCE 10th Anniversary Live House Tour 2024」最終公演のライブ映像(約130分)を収録した、特典付きDVD、Blu-ray盤も用意される。
◆ ◆ ◆
◼︎工藤大輝 コメント
和田アキ子さんの素晴らしい歌と僕達のパフォーマンスをどうやって掛け合わせたら良いか、試行錯誤しながら制作していきました。ジャンル的にも歌謡曲とファンクの要素を混ぜた今までに無い楽曲になったと思います。
◆ ◆ ◆
「FUNKEYS」
2025年1月15日リリース
■商品概要
・SG+DVD(スマプラ対応)
AVCD-61491/B 価格：6,300円（税込）
・SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)
AVCD-61492/B 価格：6,300円（税込）
・SG(スマプラ対応)
AVCD-61493 価格：1,500円（税込）
■収録内容
Disc-1[CD]
01.FUNKEYS
02.FUNTASISTA
03.FUNKEYS[Instrumental]
04.FUNTASISTA[Instrumental]
Disc-2[DVD/Blu-ray]
・2024年8月に出演した「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」
・「Da-iCE 10th Anniversary Live House Tour 2024」最終公演のライブ映像
■予約・購入先着特典
CDショップ特典：ポストカード（絵柄A）
Da-iCE OFFiCiaL FUN CLUB a-i：ポストカード（絵柄B）
＜Da-iCE DAY 2025＞
2025年1月16日(木)【神奈川】Kアリーナ横浜 17:30/18:30 〈a-i contact 大きい会場でふざけちゃって五面なサイ〉
2025年1月17日(金)【神奈川】Kアリーナ横浜 17:30/18:30 〈LIVE〉
関連リンク