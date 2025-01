ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて開催される、毎年好評の春の学生応援キャンペーン『ユニ春』

キャンペーンの一環として開催される大興奮のスペシャルライブ『ユニ春! ライブ 2025』の出演アーティストが決定しました☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニ春!ライブ2025』

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

『ユニ春!2025』開催期間:2025年2月1日(土)〜4月6日(日)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて毎年開催されている、春の学生応援キャンペーン『ユニ春』

おトクな学生限定チケットをはじめさまざまなプログラムで、学生の皆さんの“永遠に忘れられない、春の思い出づくり”を応援します。

『ユニ春』の一環として開催する大興奮のスペシャルライブ『ユニ春! ライブ 2025』の出演アーティストが決定!

2025年の『ユニ春! ライブ 2025』には「sumika」「櫻坂46」「NEXZ」「NiziU」という超豪華アーティスト4組が登場し、全4日間のスペシャルライブが開催されます。

パークのNO LIMIT!なエンターテイメントと大好きなアーティストのスペシャルライブを一気に体験できる『ユニ春! ライブ』

仲間や友だちと我を忘れるほど全力ではしゃいで、“素”の自分をさらけ出し、この春だけの超熱狂と超興奮体験を満喫できます。

学生の皆さんにとって1年の締めくくりとなる大切な季節に、“永遠に忘れられない、春の思い出づくり”をアーティストとユニバーサル・スタジオ・ジャパンが全力で応援する企画です。

『ユニ春! ライブ 2025』開催日と出演アーティストは、2月15日(土)sumika、2月16日(日)櫻坂46、3月8日(土)NEXZ、3月9日(日)NiziUに決定。

そんな『ユニ春! ライブ 2025』に出演されるアーティストからのスペシャル応援メッセージを紹介していきます☆

sumika スペシャル応援メッセージ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

出演日:2025年2月15日(土)

今回CMのテーマソングに起用していただいている「10時の方角」という曲は、新しい生活シーズンの中で戦っていく人の気持ちを歌っています。

僕ら自身も毎年春は、新しい戦いが始まるなあという気持ちでバンド活動しているので、同じ気持ちで戦っていくためのアンセムになってくれたら嬉しいです。

何が起こるかわからないユニ春ライブ、どうぞお楽しみに!

sumika プロフィール

神奈川県川崎市出身のバンド「sumika」

様々な人にとっての“sumika(住処)”のような場所になって欲しいとの願いを込めて、2013年に結成されました。

ライブ、ツアーでは音楽家が集いパフォーマンスを行い、10周年記念の横浜スタジアムワンマン公演は完売。

2025年3月5日には5th ALBUM「Vermillion’s」をリリースし、32公演開催の全国ツアーもスタート。

今最も目が離せないバンドです。

櫻坂46 スペシャル応援メッセージ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

出演日:2025年2月16日(日)

櫻坂46がユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「ユニ春ライブ」に出演させて頂くことになりました!

私たちが「ユニ春ライブ」に出演させて頂くのは二度目になります。

キャンペーンCMに出演させて頂いたりと御縁がたくさんあり、嬉しく思います。

春の特別なイベントで、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでライブをするってなかなか出来ない機会なので、学生生活の一番の思い出が作れるような、最高のライブにしたいと思っています!

ライブもアトラクションも是非一緒に楽しみましょう!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでお待ちしています。

櫻坂46 プロフィール

2015年、欅坂46として誕生したアイドルグループ。

2020年、櫻坂46へ改名されました。

2024年は3枚のシングルをリリースし、東京ドーム公演では2日間で11万人動員、ZOZOマリンスタジアム公演では会場の最大動員数を記録。

海外でのイベントにも多数出演し、香港にて開催されたイベントでは日本人アイドルグループとしては初となるメインステージに出演されました。

日本のみならず海外でも多くの評価を得ている、稀有なアイドルグループです。

NEXZ スペシャル応援メッセージ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

出演日:2025年3月8日(土)

僕たちNEXZが3月8日、「ユニ春ライブ 2025」に初出演します!

学生の時に年パスを買って毎週通っていたり、人生で初めて乗った大きなジェットコースターが“ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド”だったりと、とにかく忘れられない思い出が沢山詰まっているのですが、そんなUSJでライブする夢が叶ってすごく光栄に思います。

USJにあるアトラクションと同じくらい楽しめるステージをお見せしますので、皆さんぜひ遊びに来てください!

それでは3月8日、USJでお会いしましょう!

NEXZ プロフィール

「Nizi Project Season 2」から誕生した「NEXZ」

NEXZとは“Next Z(G)eneration”を意味し、次世代を担うメンバーが集い、新しい音楽とパフォーマンスを届け、新時代を切り開いていくというメッセージが込められてます。

2024年5月20日、Korea 1st Single Album『Ride the Vibe』でグローバルデビュー。

同年8月21日、Japan 1st EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』で待望の日本デビューを果たし、オリコンデイリー アルバムランキング1位を獲得しました。

地元凱旋の3都市6公演、4万人動員の日本初ショーケース・ツアー「NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”」は全公演ソールドアウト。

同年11月18日には新作The 1st Mini Album『NALLINA』をリリースしています。

NiziU スペシャル応援メッセージ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

出演日:2025年3月9日(日)

今回私たちは三度目のユニ春ライブに出演させていただきますので、全力でパフォーマンスできるように頑張ります!

前回、前々回の出演時は雨が降ってしまいましたが、ゲストの皆さまと盛り上がることができました。

晴れたら、もっともっと楽しい想い出になると思うので、ぜひ私たちのステージに期待していてください!

そして、ユニ春ライブは学生の皆さまが楽しめるライブだと思いますので、一緒に春の想い出が作れるよう頑張ります!

NiziU プロフィール

「Nizi Project」から生み出された9人組ガールズグループ「NiziU」

2022年の“日本人女性アーティスト史上最速”の東阪ドーム公演開催に続き、2023年にはZOZOマリンスタジアムでの初のスタジアムライブを含む、二度目となる全国ツアーも大成功させ、約18.5万人を動員しました。

同年10月には韓国デビューを果たし今もなお全世界を席巻中。

リリースする全ての楽曲がヒットを記録し、2024年7月にはEP『RISE UP』がリリースされ、オリコン・ビルボード共に週間アルバムランキング1位を獲得しました。

11月からは、自身3度目となり初のWinter Tour「NiziU Live with U 2024-2025 “AWAKE”」を開催中。

2025年2月5日には待望の新作である1st Mini Album『AWAKE』がリリースされます。

sumika、櫻坂46、NEXZ、NiziUが、学生の“永遠に忘れられない、 春の思い出づくり”を応援するスペシャルライブ。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて開催される『ユニ春!ライブ2025』出演アーティストの紹介でした☆

