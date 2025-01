様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」

「ミッキーマウス」のアイコンがデザインされたジュエリーもたくさん登場しています。

今回はそんな「ケイウノ」から登場している、ディズニー映画『ファンタジア』の世界観を表現したネックレスやリングを紹介していきます☆

ケイウノ ディズニー『ファンタジア』ジュエリー

販売店舗:全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場している、ディズニー映画『ファンタジア』の世界観を表現したかわいいネックレスやリング。

それぞれ、帽子や星などの物語を象徴するモチーフがあしらわれています!

Walt Disney “FANTASIA” 『ファンタジア』/ネックレス

価格:【シルバー】19,800円(税込)、【K18イエローゴールド】61,600円(税込)

セラミックカラー仕上げ

ディズニー映画『ファンタジア』の世界観をテーマに、魔法使いの弟子「ミッキーマウス」の帽子をモチーフにデザインしたネックレス。

『ファンタジア』に出てくる帽子だと一目でわかる、色や形がファン心をくすぐります!

シンプルなモチーフながらも、帽子のアウトラインなど細部まで丁寧に表現しています。

カラーは「シルバー」と、

「K18イエローゴールド」の2種類の展開。

「シルバー」はWEB限定のアイテムになっています◎

Walt Disney “FANTASIA” 『ファンタジア』/ネックレス(ダイヤモンド)

価格:80,300円(税込)

素材:K18イエローゴールド、セラミックカラー仕上げ、Dia0.064ct

ディズニー映画『ファンタジア』の世界観をモチーフにしたネックレス。

魔法使いの弟子「ミッキーマウス」の帽子のコロンとしたフォルムがかわいい!

鮮やかなブルーが首元のオシャレなアクセントに☆

さらに、帽子の星や月にセットしたダイヤモンドがキラキラと輝き、贅沢な大人のジュエリーに仕上がっています。

Walt Disney “FANTASIA” 『ファンタジア』/ネックレス(ミッキーマウス)

価格:【シルバー】19,800円(税込)、【K18イエローゴールド】44,000円(税込)

素材:【シルバー】Dia0.02ct、【K18イエローゴールド】Dia0.02ct

魔法使いの弟子「ミッキーマウス」が、魔法を放つ瞬間を立体的にデザインしたユニークなネックレス。

ジュエリートレーなどに置いて飾ってもかわいいデザインで、近くで見ても「ミッキーマウス」の真剣な表情がしっかりと感じられます!

カラーはWEB限定アイテムの「シルバー」と、

「K18イエローゴールド」の2種類の展開で、どちらも魔法のきらめきを0.02カラットのダイヤモンドで表現しています。

熟練の職人技で、細部までこだわり抜き後ろ姿まで立体的に表現されています。

The Magic Arts -Necklace- 『ファンタジア』/ネックレス

価格:51,700円(税込)

素材: K18イエローゴールド、ロンドンブルートパーズ

魔法使いの弟子、「ミッキーマウス」の帽子がモチーフになったネックレス。

深い青色に輝くロンドンブルートパーズをセッティングし、映画の世界観を表現しています。

横長のラインを描くデザインが、すっきりと落ち着いた印象に!

裏側まで丁寧に作りに。

さりげなく楽しめる大人のためのモチーフネックレスです。

The Magic Arts -Chain Ring- 『ファンタジア』/リング

価格:37,400円(税込)

素材: K18イエローゴールド、ロンドンブルートパーズ

揺れるチャームが目を引く、華奢な印象のチェーンリング。

手元が動くたびに繊細なきらめきを放ちます☆

そして、ロンドンブルートパーズの深い青色が上品なアクセントに。

サイズ調節が自由にできるアジャスター付きなのもポイントです◎

その日のコーディネートや気分に合わせ、身に着ける指を変えて楽しんでも素敵。

リングサイズを気にする必要が無いのでギフトにもオススメ。

どのアイテムも世代問わず使いやすいデザインで、長く使うことができます。

ケイウノのディズニー映画『ファンタジア』の世界観を表現したジュエリーは、全国のケイウノ店舗およびオフィシャルサイトにて販売中です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 魔法使いの弟子「ミッキーマウス」の帽子モチーフ!ケイウノ ディズニー『ファンタジア』ジュエリー appeared first on Dtimes.