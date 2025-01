Samsung Electronics(以下、Samsung)は6日(現地時間)、アメリカ・サンノゼおよびオンラインにて新製品発表会「Galaxy Unpacked January 2025: The Next Big Leap in Mobile AI Experiences」を現地時間(PST)の2025年1月22日(水)10:00から開催すると発表しています。日本時間(JST)では1月23日(木)3:00から。

発表会の模様はこれまで通りに同社の公式Webサイトや公式YouTubeチャンネル( https://www.youtube.com/Samsung )などにてライブ配信も行われます。同社では発表会の招待状にて『より自然で直感的なAIに備えよう。「Galaxy AI」の次の進化が訪れ、毎日の世界との関わり方を変えることになるでしょう。新しいGalaxy Sシリーズは現在そして将来の「モバイルAI」体験の常識を覆そうとしています。』と紹介しています。合わせて公開されたティザー動画ではスマートフォン(スマホ)の角と見られる4つの製品が並べられているようなイメージが映し出されており、次期フラッグシップスマホ「Galaxy S25」シリーズとして従来通りに「Galaxy S25」および「Galaxy S25+」、「Galaxy S25 Ultra」が発表されると見られるほか、新たに「Galaxy S25 Slim」を追加した4機種が発表されると噂されています。Samsungが展開する「Galaxy」ブランドでは毎年前半に同社のフラッグシップスマホ「Galaxy S」シリーズが投入されており、今年も昨年の「Galaxy S24」シリーズに続いてGalaxy S25シリーズが発表される見込みで、すでに紹介しているようにこれまで通りにGalaxy S25およびGalaxy S25+、Galaxy S25 Ultraが各種認証を通過しています。また今年は新たにGalaxy S25 Slimがラインナップされると噂されています。Galaxy S25シリーズは大まかなデザインや製品コンセプトはGalaxy S24シリーズを継承しつつもチップセット(SoC)には新たにQualcommの「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」を搭載することによって着実なスペックアップが施されており、ここ数年のGalaxy Sシリーズと同様に通常版でなく高クロック版の「Snapdragon 8 Elite for Galaxy」を搭載すると見られ、最大周波数が通常版の4.32GHzよりも高い4.47GHzとなっています。これまで通り、主な違いは画面サイズに伴うサイズや質量のほか、バッテリー容量やリアカメラなどを中心に異なっており、各認証情報からGalaxy S25 UltraはUWBに対応しており、Galaxy S25シリーズの3機種ともにWi-Fi 7に対応しています。また恐らく従来通りにGalaxy S25 UltraのみがSペンにも対応していると見られ、噂では外観もGalaxy S21シリーズから続くデザインの流れを踏襲していますが、特にGalaxy S25 Ultraはより洗練されて持ちやすくなったデザインをとなるとされています。その他、すでにGalaxy S25およびGalaxy S25 Ultraについては日本向けと見られる製品も認証を取得しており、昨年と同様にオープン市場向け「Galaxy S25(型番:SM-S931Q)」および「Galaxy S25 Ultra(型番:SM-S938Q)」、NTTドコモ向け「Galaxy S25 SC-51F」および「Galaxy S25 Ultra SC-52F」、au向け「Galaxy S25(型番:SCG31)」および「Galaxy S25 Ultra(型番:SCG32)」が発売される見込みです。さらに例年通りであれば、これらのメーカー版およびNTTドコモ版、au版のみとなりますが、Samsungでは型番規則に末尾「Z」をソフトバンク(携帯電話サービス「SoftBank」および「Y!mobile」)に割り当てているため、SM-S931ZおよびSM-S938Zがソフトバンク向けのGalaxy S25とGalaxy S25 Ultraになると考えられ、一部の韓国メディアではソフトバンクにも携帯電話端末の供給を再開すると報じていることもあり、今年はソフトバンクからもGalaxy S25およびGalaxy S25 Ultraが発売されることになりそうです。なお、DEMKOではGalaxy S25+の認証も通過していますが、現時点では日本向け製品はなさそうです。

記事執筆:memn0ck

