»³ºê¹ÉºÚ¡¢¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥¤é¤ÈÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼´ÑÀïÅê¹Æ¡¡·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¥é¥°¥Ó¡¼ÄÌ¤¬½à·è¾¡¤Î¹ñÎ©¤Ø
½÷Í¥»³ºê¹ÉºÚ¡Ê30¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥¤È¤Î¥é¥°¥Ó¡¼´ÑÀï¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
»³ºê¤Ï¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î»×¤¤½Ð¡×¤òÂ¿¿ôÅê¹Æ¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥â¥Ç¥ëóîÆ£¤Ê¤®¤µ¤È¤Î½é·Ø¥·¥ç¥Ã¥È¤äÀµ·îÎÁÍý¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
ÇÐÍ¥¾¾ÈøÍ¡¤ä¡¢½÷»Ò¥é¥°¥Ó¡¼¤Î·¬°æ°¡ÇµÁª¼ê¡¢ÃæÂ¼ÃÎ½ÕÁª¼ê¤È¤Î4¿Í¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö´ÑÀï¤Ê¤«¤Þ¡×¡ÖÂç³ØÁª¼ê¸¢½à·è¾¡¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»³ºê¤Ï·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¥é¥°¥Ó¡¼ÄÌ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¸¢¥¤¥á¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¡¢¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤âÌ³¤á¤¿¡£WÇÕ¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñÃæ·Ñ¤Ç¤ÏÉû²»À¼¥²¥¹¥È¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£
»³ºê¤È¾¾Èø¤Ï22Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡×¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ºê¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢ºòÇ¯»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶á¡¹¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë³§¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤½¤¦¤Çº£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£