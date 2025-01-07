Ä»À´¤¬MFÆüÌîæÆÂÀ¤È·ÀÌó¹¹¿·¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÏJ1¤Ç14»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î²ù¤·¤¤ÁÛ¤¤¤òº£¥·¡¼¥º¥ó¤ËÁ´¤Æ¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤¹¡×
¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï6Æü¡¢MFÆüÌîæÆÂÀ(22)¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤ÎÆüÌî¤Ï¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤«¤éËÙ±Û¹â¹»¡¢Âó¿£Âç³Ø¤Ø¤È¿Ê³Ø¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏU-22ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¹º½£¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£
2023Ç¯5·î¤Ë2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÎÄ»À´Æþ¤êÆâÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤½¤ì¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë·Á¤ÇÄ»À´¤È¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¡£J1¥ê¡¼¥°14»î¹ç¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×2»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¿·¥·¡¼¥º¥ó¤âÄ»À´¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÆüÌî¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤â¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î²ù¤·¤¤ÁÛ¤¤¤òº£¥·¡¼¥º¥ó¤ËÁ´¤Æ¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤±þ±ç¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤ÎÆüÌî¤Ï¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤«¤éËÙ±Û¹â¹»¡¢Âó¿£Âç³Ø¤Ø¤È¿Ê³Ø¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏU-22ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¹º½£¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£
2023Ç¯5·î¤Ë2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÎÄ»À´Æþ¤êÆâÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤½¤ì¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë·Á¤ÇÄ»À´¤È¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¡£J1¥ê¡¼¥°14»î¹ç¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×2»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¿·¥·¡¼¥º¥ó¤âÄ»À´¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÆüÌî¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤â¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î²ù¤·¤¤ÁÛ¤¤¤òº£¥·¡¼¥º¥ó¤ËÁ´¤Æ¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤±þ±ç¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×