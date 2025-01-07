ÈþÍÆ¼¼¤ÇÇã¤¨¤ë¥¦¥£¥Ã¥°¡ª ¥×¥í¤ÎÈþÍÆ»Õ¤È°ì½ï¤ËÁª¤Ù¤ë¡Ø¥ì¥ª¥ó¥«¥¦¥£¥Ã¥°¡Ù¤Ç¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤ò³ð¤¨¤è¤¦
¥¦¥£¥Ã¥°¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤¶Ãå¤±¤Æ¤ß¤¿¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤¦¡Ä¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥¦¥£¥Ã¥°¤òÇã¤¦¤Ê¤é»îÃå¤ò¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢ÈþÍÆ¼¼¤ÇÇã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤¤Ë½õ¤«¤ë¡£Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¡Ø¥ì¥ª¥ó¥«¥¦¥£¥Ã¥°¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¢£ÈþÍÆ¼¼¤ÇÇã¤¨¤ë¥¦¥£¥Ã¥°
¥Õ¥§¥¶¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥ì¥ª¥ó¥«½÷»Ë¤Î»ØÆ³É÷·Ê¡Ê1967Ç¯/¾¼ÏÂ42Ç¯º¢¡Ë
¥Õ¥§¥¶¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¤Ï¡¢Ï·ÊÞ¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¥á¡¼¥«¡¼¡£¾¦ÉÊ³«È¯¤«¤éÀ¸»º¤Þ¤Ç¤Î°ì´Ó¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÂÎÀ©¤Ç¡¢ÆüËÜ½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÍýÁÛ¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤òÃúÇ«¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥í¥óÀìÇä¥¦¥£¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ì¥ª¥ó¥«¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÈþÍÆ¼¼¤Ç»îÃå¤·¤Æ¤«¤é¥¦¥£¥Ã¥°¤¬Çã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ËÍ¥¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¡£
¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ê¤É¤ÏÊØÍø¤À¤±¤É¡¢»îÃå¤»¤º¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÃå¤±¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¤äÃå¤±¿´ÃÏ¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤ÈÉÔÅÔ¹ç¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤ì¤¬»÷¹ç¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢½é¿´¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦Çº¤ß¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Ç¥¦¥£¥Ã¥°¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¼ÂÊª¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¾å¡¢¥×¥í¤ÎÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤ËÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÈþÍÆ¼¼¤ÇÇã¤¨¤ë¡Ø¥ì¥ª¥ó¥«¥¦¥£¥Ã¥°¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¢£¥¦¥£¥Ã¥°¤òÇã¤¦¤Ê¤é»îÃå¤·¤Ê¤¤¤ÈÂ»¡ª
¡Ø¥ì¥ª¥ó¥«¥¦¥£¥Ã¥°¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼è¤ê°·¤¤ÈþÍÆ¼¼¤Ç¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤ª¤¿¤á¤·¤Ç¤¤ë¡£
¥×¥í¤ÎÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¥¦¥£¥Ã¥°¤òÁª¤Ó¡¢»îÃå¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¦¥£¥Ã¥°Áª¤Ó¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤À¡£
»îÃå¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»îÃå¤»¤º¤ËÇã¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¼ºÇÔ¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢¸«¤ë¤À¤±¤ÇÁÛÁü¤·¤¿¤Î¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÃå¤±¤Æ¤ß¤¿»þ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¡£¹ØÆþ¸å¤Ë¸å²ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¡£
»îÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÓ¤Î¼Á´¶¡¢ÌÓÎÌ´¶¡¢¥«¥é¡¼¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Ê¤É¡¢¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ïµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊºÙ¤«¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤âÂç¤¤ÊÍøÅÀ¡£
¤Þ¤¿¡¢È©¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¶ñ¹ç¤ä´¶¿¨¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¡£Æ¬¤Î·Á¤äÂç¤¤µ¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£¤¤Á¤ó¤È¼«Ê¬¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Ãå¤±¿´ÃÏ¤Ï¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤¤¤«¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë»îÃå¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£ÊØÍø¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬½¼¼Â
¡Ø¥ì¥ª¥ó¥«¥¦¥£¥Ã¥°¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼è¤ê°·¤¤ÈþÍÆ¼¼¤Ç¡¢ÌµÎÁ¤Ç¼è¤ê´ó¤»¤Æ¡¢»îÃå¡¦¹ØÆþ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¶á¤¯¤Î¥µ¥í¥ó¤Çµ¤·Ú¤Ë»îÃå¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹â¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÊØÍø¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤â¤¤¤í¤¤¤í¡£
¡üÊØÍø¤Êµ¡Ç½¡¡¡¡Ú¥«¥¿¥í¥°¡Û
¡Ö¥ì¥ª¥ó¥«¡×¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥¿¥í¥°¤ä¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¹¥¤ß¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ê¥«¥¿¥í¥°»æÌÌ¡Ë
¡üÊØÍø¤Êµ¡Ç½¢¡Ú¥¹¥Þ¥Ûde¿ÇÃÇ¥Á¥ã¡¼¥È¡Û
QR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ê¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¤¬Ê¬¤«¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥Ûde¿ÇÃÇ¥Á¥ã¡¼¥È¡×¤âÊØÍø¡£
¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤¤ÉôÊ¬¡¢ÃÏÌÓ¤Î¥«¥é¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥«¥¿¥í¥°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áª¤ÖºÝ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¡£
¡üÊØÍø¤Êµ¡Ç½£¡Ú¤¢¤ó¤·¤ó¥µ¥Ý¡¼¥È¡Û
¤½¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤³Ý¤«¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡£¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¾ÃÌ×ÉÊ¤Î¸ò´¹¤Ê¤É¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£
¡Ö¥ì¥ª¥ó¥«¡×¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤·¤ó¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤«¤é1Ç¯´Ö¡¢¥¦¥£¥Ã¥°¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°1²óÌµÎÁ¡¦¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤É¾ÃÌ×ÉÊ¤Î¸ò´¹ÌµÎÁ¤ÎÆÃÅµ¤¬¤¢¤ë¡£ÅÐÏ¿¤¹¤ì¤Ð¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡Ö¤¢¤ó¤·¤ó¡×¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤À¡£
¢£»îÃå¤«¤é¹ØÆþ¤â¥¹¥à¡¼¥º
¤Þ¤º¤Ï¼è¤ê°·¤¤ÈþÍÆ¼¼°ìÍ÷¤«¤é¶á¤¯¤ÎÈþÍÆ¼¼¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ì¥ª¥ó¥«¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤¬¤ß¤¿¤¤¡ª ¡×¤ÈÏ¢Íí¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
ÈþÍÆ¼¼¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¤ÎÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¾¦ÉÊ¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¤ª¼è¤ê´ó¤»¡£ºÇÃ»£±½µ´ÖÄøÅÙ¤ÇÆÏ¤¯¤Î¤Ç¡¢¥µ¥í¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»îÃå¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤â¤·¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¹ØÆþ¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê»îÃå¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àclass¡×¤Ï¡¢¥»¥ß¥ª¡¼¥À¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÉ²ÃÎÁ¶â°ìÎ§15,000±ß¡ÜÀÇ ¤Ç2¤Ä¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¡¢ÃíÊ¸¤«¤éÌó10Æü¤ÇÈ¯Á÷²ÄÇ½¤È¤¤¤¦´ò¤·¤¤»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
´ûÀ½ÉÊ¤ÎÇÜ°Ê¾å¤ÎÃÍÃÊ¤È»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ëÄÌ¾ï¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¥ª¡¼¥À¡¼¤ËÈæ¤Ù¡¢¤è¤êÁá¤¯¡¢¼ê·Ú¤Ë¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎËþÂ´¶¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àclass¡×¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÁÇÅ¨¡£
¢£µ¤·Ú¤Ë¤ª¤¿¤á¤·¤Ç¤¤ë¥¦¥£¥Ã¥°¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦
¡Ø¥ì¥ª¥ó¥«¥¦¥£¥Ã¥°¡Ù¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»îÃå¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤â¥×¥í¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÈþÍÆ¼¼¤ÇÇã¤¨¤ë¥¦¥£¥Ã¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡£
ÊØÍø¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¦¥£¥Ã¥°Áª¤Ó¤ÎÉÔ°Â¤â²ò¾Ã¡£ËþÂ´¶¤¬¹â¤¯¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥¦¥£¥Ã¥°¥é¥¤¥Õ¤¬²á¤´¤»¤½¤¦¤À¡£
¤¼¤Ò¡¢¤ª¶á¤¯¤ÎÈþÍÆ¼¼¤òÃµ¤·¤Æµ¤·Ú¤Ë»îÃå¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
»îÃå¤¬¤Ç¤¤ë¡Ø¥ì¥ª¥ó¥«¥¦¥£¥Ã¥°¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼è°·¤¤¥µ¥í¥ó¤Ë¤Æ¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È