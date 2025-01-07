¡ÚÂ®Êó¡Û¡ÖÅþÄì¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×ÆüËÜÀ½Å´¡¦¶¶ËÜ²ñÄ¹¡¡US¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý·×²è¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬½Ð¤·¤¿¶Ø»ßÌ¿Îá¤Ë¡Ö·è¤·¤Æ¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡×
ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç¼êÅ´¹Ý¥á¡¼¥«¡¼¡ÖUS¥¹¥Á¡¼¥ë¡×¤ÎÇã¼ý·×²è¤Ë¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬¶Ø»ßÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Î¶¶ËÜ²ñÄ¹¤Ï¡ÖÅþÄì¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÌ¿Îá¤ÎÌµ¸ú¤òµá¤á¡¢ÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀ½Å´ ¶¶ËÜ±ÑÆó ²ñÄ¹
¡Ö¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Î°ãË¡¤ÊÀ¯¼£Åª²ðÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢CFIUS¡ÊÂÐÊÆ³°¹ñÅê»ñ°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Î¿³ºº¼êÂ³¤¤âÅ¬Àµ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢º£²ó¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅþÄì¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤µ¤¤Û¤É¸áÁ°9»þ¤«¤éÆüËÜÀ½Å´¤Ï¶¶ËÜ²ñÄ¹¤¬²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬º£·î3Æü¤ËUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý·×²è¤Ë¶Ø»ßÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡Ö¿³ºº¼êÂ³¤¤¬Å¬Àµ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÄóÁÊ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ä
ÆüËÜÀ½Å´ ¶¶ËÜ±ÑÆó ²ñÄ¹
¡ÖÅö¼Ò¤ÈUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë¤¬¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶¥ÁèÎÏ¤òÊÝ¤Á¡¢È¯Å¸¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎºÇÁ±¤ÎÊýË¡¡£ËÜÅö¤Ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤È¤Ã¤¯¤ÎÀÎ¤Ë¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤Ï¤³¤ì¤ò¾µÇ§¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¶¶ËÜ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î»ö¶È¤Î¿ë¹Ô¤ò·è¤·¤Æ¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£