¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È»á¤¬½¢Ç¤¤«¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Ï¡¼¥ë»á¤â¥¹¥¿¥Ã¥ÕÆþ¤ê¤ÈÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È»á¡Ê48¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ£¿ô¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬6Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¶¨²ñ¤ÏÆ±Æü¤Ë´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¿½ÂæÎµ¡Ê¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¡Ë´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤ò²òÇ¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¥ª¥é¥ó¥À¤«¤é¤Î¹ñÀÒÊÑ¹¹Áª¼ê¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤ë¾õ¶·¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¸åÇ¤ÁªÄê¤ËÆ°¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤ä¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼U¤Ê¤É¤Ç´ÆÆÄÎò¤¬¤¢¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ï¡¼¥ë»á¡Ê73¡Ë¤¬¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤Ï26Ç¯WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸CÁÈ¤Ç1¾¡3Ê¬¤±2ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ6¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È1º¹¤Î3°Ì¡£6·î10Æü¤ÎºÇ½ªÀï¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£