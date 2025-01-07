¡Ú2025Ç¯¥É¥é1¸õÊä ³Ý¤±ÃÍ¤Ê¤·¤ÎÉ¾²Á¡ÛÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡¦¶âËÜ´ÓÂÁ Âç³ØÀ¸Åê¼ê¤òÁê¼ê¤ËÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¤ÇÆÃÂçÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ
¡Ú2025Ç¯¥É¥é1¸õÊä ³Ý¤±ÃÍ¤Ê¤·¤ÎÉ¾²Á¡Û
¡Ú¥É¥é1¸õÊä¡ÛÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐÀµ¹ ÁÇºà¤Ï°ìµéÉÊ¡¢º£Ç¯1Ç¯¤¬¡Ö¾å°Ì¡×¡Ö²¼°Ì¡×¤ÎÀµÇ°¾ì
¡¡¶âËÜ´ÓÂÁ¡ÊÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡¦ÆâÌî¼ê¡¦±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ÂÇµå²»¤¬¶Á¤¤¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¤È¤â¤ËÌÜ¤ò¸«³«¤¡¢´Ö¤òÃÖ¤«¤º¤Ë´¿À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î²Æ¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤¿Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Åì³¤Âç¤¬1.2Ç¯À¸Ãæ¿´¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎý½¬»î¹ç¤Ë±þ¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¶âËÜ¤¬Âç³ØÀ¸Åê¼ê¤«¤é¡¢¥É¥Ç¥«¤¤°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÁêÌÏ¤ÎÊý¤â¡¢¡Ø¹Ã»Ò±àËÜÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±µå¤ÎÂ®¤¤Åê¼ê¤òÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¤·¤«¤â¡¢ºòÇ¯¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿ÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¶âËÜ¤ÏÆ±Ç¯²Æ¤Î¿ÀÆàÀîÂç²ñ·è¾¡¤Ç¤â¡¢ÆÃÂçÃÆ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ØÅìÃÏ¶è¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¹¥«¥¦¥È¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¥¿¥¤¥×¤ÎÂÇ¼Ô¤Ç¡¢181¥»¥ó¥Á¡¢83¥¥í¤È¥¬¥¿¥¤¤â¤¤¤¤¡£¸å¤Ï¼éÈ÷¤ÈÁöÎÝ¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ð¤»¤ë¤«¡£50¥á¡¼¥È¥ë6ÉÃ¤ÈÂ¤ÏÂ®¤¤¤·¡¢Æâ³°Ìî¼é¤ì¤ë¼éÈ÷¤â¹â¹»À¸¤È¤·¤Æ¤ÏµÚÂèÅÀ¤À¤¬¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï»ØÌ¾¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤ÏÆ±¹»OB¤Ç2019Ç¯ºå¿À¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Î±óÆ£À®¤¬¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬°éÀ®¤Ç³ÍÆÀ¡Ë¡£±óÆ£¤âÂÇ·âÌÌ¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÀèÇÚ¤Î»Ñ¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂç³Ø¿Ê³Ø¤òÁª¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢º£Ç¯¤ÎÀ®Ä¹¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¾å°Ì¸õÊä¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
´ØÏ¢µ»ö¡Ú¥É¥é1¸õÊä¡Û¡Ä¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍË¾³ô¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£